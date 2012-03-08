به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز چهارشنبه و در جریان برگزاری پنجمین روز رقابت‌های والیبال نشسته جام بین قاره‌ای ذوب آهن موفق شد در سه گیم متوالی با نتیجه (25 بر 14)، (25 بر 7) و (25 بر 12) بر نماینده انگلستان غلبه کند و به عنوان تیم اول گروه خود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها راه یابد.

با انجام این دیدار، رقابت‌های مرحله مقدماتی به پایان رسید و نماینده کشورمان پنجشنبه شب، ساعت 9 به وقت ایران و در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نماینده آمریکا می‌رود.

مرحله گروهی رقابت‌های والیبال نشسته جام بین قاره‌ای با حضور 13 تیم در قالب دو گروه برگزار شد که ذوب آهن اصفهان در این مرحله نمایندگان روسیه، هلند، اوکراین، آلمان، کلمبیا و انگلستان را از پیش رو برداشت.

با پایان یافتن دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال نشسته جام بین قاره‌ای هشت تیم از 13 تیم حاضر در مسابقات به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. بدین ترتیب تیم‌های ایران، روسیه، آلمان و اوکراین از گروه یک و تیم‌های مصر، برزیل، کرواسی و آمریکا از گروه 2 به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کردند.

شایان ذکر است تیم‌های ایران و مصر به عنوان صدر نشین گروه‌های دوگانه مسابقات والیبال نشسته جام بین قاره‌ای شناخته شدند. این مسابقات از 11 تا 19 اسفندماه در شهر قاهره برگزار می‌شود.