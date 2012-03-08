برگزیدگان ششمین جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره این جایزه ادبی عصر امروز پنجشنبه 18 اسفند با حضور جمعی از شاعران و اهالی ادبیات در محل کتابسرای روشن تهران آغاز شد.

در این مراسم - که هم‌اکنون با حضور چهره‌هایی مانند جواد مجابی، محمود دولت‌آبادی و سیمین بهبهانی در حال برگزاری است - هیئت داوران ششمین جایزه شعر خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره غلامرضا برسان و الهام اسلامی دو شاعری که چندی پیش بر اثر یک سانحه رانندگی از میان ما رفتند، از جواد مجابی شاعر و روزنامه‌نگار پیشکسوت به دلیل تلاش‌هایش در عرصه شعر تقدیر کرد.

در ادامه این برنامه برگزیدگان اول تا سوم بخش‌های مختلف جایزه معرفی شدند و بر این اساس داوود خان‌احمدی به عنوان برگزیده اول بخش «ویژه» و «رویا زرین» به عنوان برگزیده اول بخش کتاب ششمین جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند.

بیانیه پایانی ششمین دوره جایزه شعر خبرنگاران که از سوی علیرضا بهرامی یکی از داوران بخش کتاب این جایزه قرائت شد، به شرح زیر است:

ششمین دوره جایزه شعر خبرنگاران در سه بخش «کتاب»، «ویژه» و «تجلیل از یکی از شاعران برجسته و تاثیرگذار در ادبیات ایران» در حالی به پایان می‌رسد که به رغم مسائل و مصائب موجود در زمینه چاپ و انتشار کتاب، ناشران ما در عرصه داستان کوتاه قدم‌های بلندی برداشته‌اند، اما نشر شعر، با وجود تلاش‌هایی که از سوی برخی ناشران انجام می‌گیرد، همچنان مغفول و مهجور مانده است.

خاصه اکنون که هیچ نشریه تخصصی و اختصاصی در زمینه شعر و شاعری به چاپ نمی‌رسد، جایزه شعر خبرنگاران این ضرورت و اولویت را بیشتر احساس می‌کند که برای انتشار آثار شعری، حرکت و اتفاقی تازه صورت بگیرد.

دیگر آنکه، اکنون و در ششمین دوره جایزه، دو شاعر، دو دوست و دو همراه، زنده‌یادان غلامرضا بروسان و الهام اسلامی در میان ما نیستند؛ یاد سبزشان گرامی باد.

در این دوره از جایزه شعر خبرنگاران، هیئت داوران افتخار دارد از شاعر گرانقدر کشورمان آقای جواد مجابی برای فعالیت‌های گسترده و تاثیرگذار در عرصه شعر، نقد هنری ـ ادبی و نیز روزنامه‌نگاری در عرصه ادبیات و هنر، تجلیل کند. امید است جامعه ادبی و هنری ما هم‌چنان شاهد نوشته‌ها و فعالیت‌های ارزشمند ایشان باشد.

همچنین هیئت داوران بخش ویژه، متشکل از محمدهاشم اکبریانی، محسن بوالحسنی، پوریا سوری، علیرضا عباسی و محسن فرجی از میان نامزدهای این بخش (داوود خان‌احمدی، سپیده خمسه‌نژاد، صالح دروند، مهسا زهیری، داوود مالکی و زیتا ملکی) ضمن اعلام مهسا زهیری و سپیده خمسه‌نژاد به عنوان برگزیدگان دوم و سوم، داوود خان‌احمدی را به عنوان برگزیده اول بخش ویژه این دوره معرفی می‌کند.

در بخش کتاب، هیئت داوران، شامل علیرضا بهرامی، ساره دستاران، یاسین نمکچیان، لادن نیکنام و محمد ولی‌زاده، از میان نامزدهای این بخش متشکل از اکبر اکسیر با کتاب «ملخ‌های حاصل‌خیز» از نشر مروارید، سیامک بهرام‌پرور با کتاب «به رنگ نارنگی» از نشر هنر و رسانه اردیبهشت، روجا چمنکار با کتاب «مردن به زبان مادری» از نشر چشمه و رویا زرین با کتاب «شیوه‌های دلپذیر آوریل» از نشر آهنگ دیگر، خانم رویا زرین را با کتاب «شیوه‌های دلپذیر آوریل» به عنوان برگزیده ششمین دوره جایزه شعر خبرنگاران معرفی می‌کند.

ضروری است از شاعر ارجمند آقای فرهاد عابدینی، آقای علیرضا رئیس‌دانا مدیر محترم نشر نگاه و آقای یحیی ساسانی مدیر محترم نشر افکار به‌ خاطر حمایت‌هایشان از این حرکت فرهنگی سپاسگزاری شود.

گزارش کامل مراسم ششمین دوره جایزه شعر خبرنگاران متعاقباً منتشر می‌شود.