به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی از اجرای طرح پاکسازی و ارتقای امنیت تفرجگاهها و پارکهای این شهرستان با هدف تأمین آرامش شهروندان و برخورد با هنجارشکنان خبر داد.
وی افزود: این طرح در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای نظم و امنیت عمومی در تفرجگاهها و پارکهای شهرستان و با مشارکت مأموران انتظامی به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح موفق شدند هشت خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند و هشت نفر از معتادان متجاهر نیز جمعآوری شدند.
فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: در این عملیات، مقادیری از انواع مواد مخدر کشف و با موتورسیکلتهایی که با ایجاد مزاحمت و انجام رفتارهای ناهنجار موجب سلب آسایش شهروندان میشدند نیز برخورد قانونی شد.
صادقی با اشاره به توقیف ۱۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف اظهار کرد: پلیس با هرگونه هنجارشکنی، ایجاد مزاحمت برای مردم و برهم زدن نظم و امنیت عمومی در تفرجگاهها و اماکن عمومی قاطعانه برخورد میکند.
وی تأمین امنیت و آرامش شهروندان را خط قرمز پلیس دانست و خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای انتظامی و پاکسازی در نقاط مختلف شهرستان تا رسیدن به سطح مطلوب امنیت و افزایش رضایتمندی مردم ادامه خواهد داشت.
نظر شما