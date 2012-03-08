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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

نیلی:

بنگاه‌های کوچک اقتصادی در ایران روند عکس دارند

بنگاه‌های کوچک اقتصادی در ایران روند عکس دارند

اصفهان – خبرگزاری مهر: استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: هرگاه یک بنگاه کوچکتر باشد بهره‌وری آن نیز افزایش می‌یابد اما این مساله در ایران روند عکس را دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی ظهر پنج شنبه در گردهمایی سالانه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دو نوع کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود، اظهار داشت: در فضاسازی مناسب، بنگاه‌های کوچک باید در ابتدا به بخش متوسط و پس از آن تبدیل به بنگاه‌های بزرگ شوند.

وی ادامه داد: هرگاه یک بنگاه کوچکتر باشد بهره‌وری آن نیز افزایش می‌یابد اما این مساله در ایران روند عکس را طی می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف افزود: از جمله فعالیت‌های اتاق بازرگانی می‌تواند متولی‌بودن برای تبدیل بنگاه‌های کوچک به متوسط و پس از آن بزرگ باشد.

وی تأکید کرد: تقدم آزادسازی اقتصادی چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی جزو بدیهیات مسائل اقتصادی است و در برخی از کشور‌ها از این مقوله به عنوان وسیله‌ای برای کاهش وزنه بنگاه‌های دولتی و رشد بخش خصوصی استفاده شده است.

نیلی با بیان اینکه در ایران بنگاه‌های بزرگ از ابتدا کوچک نبوده که به مرور بزرگ شده باشند، تصریح کرد:  بنابراین مسیر رشد طبیعی در بنگاه‌های اقتصادی کشور رعایت نشده است.

وی بیان داشت: مشکل اقتصاد فعلی کشور، مالکیت بخش دولتی و خصوصی نیست بلکه توجه نکردن به ایجاد فضای محیطی مناسب کسب و کار دردسرساز شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی بزرگ به طور اصولی در اختیار بخش دولتی است، اظهار داشت: چنین بنگاه‌هایی با توجه به اینکه از ابتدا بزرگ متولد می‌شوند حجم بزرگی از منابع ارزان‌قیمت را با بهره‌وری پایین در اختیار دارند که این موضوع از مشکلات جدی است.
 

کد مطلب 1555226

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