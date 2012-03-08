به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی ظهر پنج شنبه در گردهمایی سالانه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دو نوع کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود، اظهار داشت: در فضاسازی مناسب، بنگاه‌های کوچک باید در ابتدا به بخش متوسط و پس از آن تبدیل به بنگاه‌های بزرگ شوند.

وی ادامه داد: هرگاه یک بنگاه کوچکتر باشد بهره‌وری آن نیز افزایش می‌یابد اما این مساله در ایران روند عکس را طی می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف افزود: از جمله فعالیت‌های اتاق بازرگانی می‌تواند متولی‌بودن برای تبدیل بنگاه‌های کوچک به متوسط و پس از آن بزرگ باشد.

وی تأکید کرد: تقدم آزادسازی اقتصادی چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی جزو بدیهیات مسائل اقتصادی است و در برخی از کشور‌ها از این مقوله به عنوان وسیله‌ای برای کاهش وزنه بنگاه‌های دولتی و رشد بخش خصوصی استفاده شده است.

نیلی با بیان اینکه در ایران بنگاه‌های بزرگ از ابتدا کوچک نبوده که به مرور بزرگ شده باشند، تصریح کرد: بنابراین مسیر رشد طبیعی در بنگاه‌های اقتصادی کشور رعایت نشده است.

وی بیان داشت: مشکل اقتصاد فعلی کشور، مالکیت بخش دولتی و خصوصی نیست بلکه توجه نکردن به ایجاد فضای محیطی مناسب کسب و کار دردسرساز شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی بزرگ به طور اصولی در اختیار بخش دولتی است، اظهار داشت: چنین بنگاه‌هایی با توجه به اینکه از ابتدا بزرگ متولد می‌شوند حجم بزرگی از منابع ارزان‌قیمت را با بهره‌وری پایین در اختیار دارند که این موضوع از مشکلات جدی است.

