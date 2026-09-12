به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مراسم روز ملی حمایت از صنایع کوچک با اشاره به راهاندازی سامانه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: یکی از حلقههای مفقوده در بخش صنعت، ضعف ارتباط میان بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ است.
وی با بیان اینکه موضوع حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط سالهاست در اتاق ایران دنبال میشود، اظهار کرد: نخستینبار در سال ۱۳۶۶ موضوع حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در اتاق مطرح شد و در سال ۱۳۹۶ نیز کارگروهی در اتاق ایران برای پیگیری این موضوع تشکیل شد.
روغنی گلپایگانی افزود: در سالهای گذشته مأموریتی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به اتاق ایران واگذار شد تا زمینه حمایت بیشتر از بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین ایجاد شبکههای صادراتی فراهم شود و امروز پس از سالها پیگیری، شاهد رونمایی از سامانه مربوط به این حوزه هستیم.
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثر میان بنگاههای بزرگ و کوچک گفت: تجربه سالها فعالیت در بنگاههای صنعتی نشان میدهد که ارتباط میان بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ بسیار ضعیف است و در بسیاری از موارد این ارتباط عملاً وجود ندارد.
وی ادامه داد: باید سازوکاری ایجاد شود که بنگاههای بزرگ بهعنوان «لوکوموتیو» حرکت اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط را نیز به این زنجیره متصل کنند تا این بنگاهها بتوانند از ظرفیتها، توانمندیها و انرژی موجود در بنگاههای بزرگ استفاده کنند.
روغنی گلپایگانی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه در این زمینه گفت: در کشورهای اطراف ایران، از جمله عمان، تجربههای موفقی در زمینه ایجاد ارتباط و شبکهسازی میان بنگاهها وجود دارد که آثار مثبت آن را میتوان در اقتصاد این کشور مشاهده کرد.
وی ابراز امیدواری کرد رونمایی از این سامانه زمینهای برای شناسایی، تجمیع و اتصال بنگاههای کوچک و متوسط به یکدیگر و همچنین ایجاد ارتباط مؤثرتر آنها با بنگاههای بزرگ فراهم کند.
نایبرئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: اتاق ایران آمادگی دارد با ادامه همکاریهای انجامشده در سالهای گذشته، این مسیر را با شتاب بیشتری دنبال کند تا در نهایت سازوکاری مناسب برای ایجاد همافزایی و تقویت بنگاههای کوچک و متوسط شکل گیرد.
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