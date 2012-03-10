به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه توانمندسازی مسئولان و کارکنان معاونت‌های بازرسی رده های سپاه به مناسبت هفته ایمنی در نیروهای مسلح با سخنرانی فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) در ستاد سپاه استان قم برگزار شد.



در این کارگاه که رابطین ایمنی رده های سپاه مستقر در استان قم نیز حضور داشتند، سردار مهدی مهدوی نژاد بر لزوم رعایت نکات ایمنی و نظارت و بازرسی بر اقدامات و عملکرد کارکنان در زمینه ایمنی تاکید کرد و گفت: عدم رعایت نکات ایمنی موجب بروز حادثه های تلخ و ناگوار می شود که جبران آن ناممکن می باشد.



حجت الاسلام ولی زاده جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این کارگاه بر اهمیت رعایت نکات ایمنی از دیدگاه آیات و روایات تاکید کرد .



در این کارگاه محمدعلی محمودآبادی معاون بازرسی سپاه استان قم نیز به ارائه گزارشی از اقدامات پیشگیرانه و همچینن فعالیت های این معاونت در راستای ترویج و نهادینه کردن رعایت ایمنی پرداخت.



اردوی فرهنگی رزمی حقوقدانان بسیجی در قم برگزار شد



اولین اردوی یک روزه، فرهنگی، بصرتی، رزمی سازمان بسیج حقوقدانان استان قم با عنوان عاشقان ولایت با حضور حداکثری بسیجیان این سازمان در اردوگاه حضرت آیت الله بهاءالدینی برگزار گردید.



شرکت کنندگان در این اردو پس از قرائت زیارت عاشورا، در کلاس درس اعتقادی معرفتی حجت الاسلام جوشقانیان و کلاس سیاسی علیرضا نظری معاون سیاسی سپاه استان قم حاضر شدند و از مباحث معرفتی و سیاسی بهره‌مند شدند.



بر اساس این گزارش حقوقدانان بسیجی همچنین جهت ارتقاء و افزایش توان رزم بسیجان در پایان اردو اقدام به تیراندازی با سلاح سبک کردند.



گفتنی است این اردو با هدف بصیرت افزایی بسیجیان و تبدیل عضویت عادی به فعال برگزار شد.



نمایشگاه پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی در قم برپا می شود



معاون فرهنگی سپاه علی بن ابی طالب(ع) از برپایی نمایشگاه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی باعنوان « زندگی سالم» در قم خبر داد.



احمد حسینی در این باره افزود: این نمایشگاه در جهت معرفی برخی از ناهنجاری‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی با ارائه راهکارها و الگوهای مناسب از روز شنبه به مدت چهار روز در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.



وی ادامه داد: نمایشگاه زندگی سالم با 25 غرفه در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم واقع در خیابان چهار راه شهدا از ساعت 9 صبح تا 18 عصر برپا خواهد بود.



گفتنی است نهادها و سازمان هایی همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، دفتر تبلیغات اسلامی، شهرداری، نیروی انتظامی و اداره کل آموزش و پرورش در برپایی این نمایشگاه مشارکت دارند.



فرمانده اردوگاه ولایت قم معرفی شد



فرمانده جدید اردوگاه فرهنگی تربیتی ولایت قم با حضور سردار سلیمانی رییس سازمان اردویی بسیج در سالن اجتماعات این اردوگاه معرفی شد.



در مراسم تودیع و معارفه فرمانده اردوگاه فرهنگی تربیتی ولایت قم که سردار مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع)، اسماعیل طبا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و جمعی از فرماندهان سپاه و مدیران سازمان ها و ادارات استان حضور داشتند، از زحمات سیدمهدی سیدحقی تقدیر و سیدعباس سیدی به عنوان فرمانده اردوگاه معرفی شد.