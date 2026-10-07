به گزارش خبرنگار مهر، آیین‌های بزرگداشت چهلمین روز شهادت سه تن از شهدای گرانقدر هوافضا، سردار جعفر کهریزی، سرگرد شهرام جعفری و سرهنگ رضا محمدی، روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید جعفر کهریزی از ساعت ۱۴ در گلزار شهدای روستای کهریز برگزار می‌شود و اهالی این منطقه با حضور در این آیین، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی می‌دارند.

همچنین گلزار شهدای کرمانشاه و قطعه شهدای هفت نصر نیز در این روز میزبان مراسم بزرگداشت دو شهید دیگر هوافضا خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آیین چهلمین روز شهادت سرهنگ شهید رضا محمدی از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در قطعه شهدای هفت نصر گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

پس از آن نیز مراسم چهلمین روز شهادت سرگرد شهید شهرام جعفری از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در همین قطعه برگزار خواهد شد تا یاد و خاطره این دو شهید گرانقدر هوافضا در کنار دیگر شهدای گلزار کرمانشاه گرامی داشته شود.