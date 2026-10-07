نویدکیا: شرایط بهتری از استقلال برای قهرمانی لیگ گذشته داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهر، در نشست خبری پیش از دیدار با فجرسپاسی شیراز اظهار داشت: بازی سختی داریم، فجر در هفته‌های گذشته بازی خوبی انجام داده ولی امتیازات کمتری گرفته است

تغییرات زیادی داشتند.

وی افزود: خطیبی تیم خوبی جمع کرده است، حسن‌های زیادی در بازی دارند و این می‌تواند برای ما چالش‌برانگیز باشد؛ باید در زمان‌های مهم بازی تصمیمات خوب بگیریم، نباید فکر کنیم می‌توانیم راحت از این بازی عبور کنیم.

نویدکیا تصریح کرد: دو بازی دوستانه خوب داشتیم، با تیم لیگ دویی و با سپاهان ب بازی کردیم، وقتی ۸، ۹ بازیکن در اردوی تیم ملی بودند نمی‌توانستیم شرایط تاکتیکی خوبی داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: نمی‌خواهم توجیه کنم که جلوی آلومینیوم روی ضدحمله گل خوردیم، این بازی‌ها کمک کرد که جوان‌تر ها بیشتر بازی کنند و نکات منفی و مثبتی هم داشت.

وی با بیان این که محمد کریمی بعد از یک سال آرام آرام شرایط بازی را به دست آورده است، خاطرنشان کرد: شرایط او بد نیست اما فوق‌العاده هم نیست و نیاز به زمان دارد؛ بازیکنانی که با مصدومیت رباط صلیبی مواجه می‌شوند نیاز به زمان دارند تا به مسابقات بازگردند، من خودم این مصدومیت‌هارا تجربه کردم و کمک می‌کنم تا آن ها آسیب نبینند.

نویدکیا در خصوص حضور هواداران گفت: به عنوان سرمربی جذاب نیست که از هواداران بخواهم به ورزشگاه بیایند، شرایط آن‌ها را درک می‌کنم، شرایط اقتصادی دشوار است؛ شاید دل و دماغ فوتبال را نداشته باشند.

سرمربی سپاهان گفت: بازیکنان دوست دارند در ورزشگاهی پر از تماشاگر بازی کنند، امیدوارم هواداران اگر فکر می‌کنند می‌توانند از بازی لذت ببرند به ورزشگاه بیایند چون سپاهان در این فصل خیلی به حمایت آن‌ها نیاز دارد.

وی با بیان این که اصلا قبول ندارم که با تیم‌های پایین جدول بازی داریم، خاطرنشان کرد: خیلی از جام‌ها را به خاطر همین مسابقات از دست دادیم، این بازی‌ها سخت‌تر است و هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد.

نویدکیا در خصوص ادعای استقلال‌ برای قهرمانی در فصل گذشته گفت: اگر قرار است تصمیمی گرفته شود بهتر است از قبل گرفته شود؛ اگر می‌خواستیم مانور دهیم، ما هم شرایط خیلی خوبی برای قهرمانی داشتیم اما این که در فوتبال بگوییم حتما در ۸ بازی آخر فصل گذشته قهرمان می‌شدیم منطقی نیست؛ ما ۵ بازی در خانه داشتیم و به استقلال و تراکتور هم امتیاز اضافه شده بود.