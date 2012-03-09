همایش علمی رمزگشایی از نوروز درخلخال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر جمعه برگزار شد، 80 نفر از دانشجویان دوره دکترای دانشگاه صنعتی شریف به همراه اساتید اختر شناس و تاریخ نگار دانشگاه تهران و دکتر محمودیان چهره ماندگار ریاضی ایران، علم نوروز نمای در روستای ترازوج را مورد بررسی قرار دادند.

این گروه موضوع علمی و تاریخی" 12 و 18 روز مانده به نوروز" را با هدف تعیین زمان عید نوروز را مورد بررسی و مورد مطالعه قراردادند.

به گفته اختر شناس و تاریخ نگار دانشگاه تهران این نوروزنما را سیدشمس الدین علی خلخالی از شاگردان شیخ بهایی 400 سال پیش ساخته است.

دکتر باقری عنوان کرد: این دانشمند در سه نقطه کوه دو هزار و500 متری مقابل مسجد روستا پشته های سنگی ساخته است که هرگاه در نگاه از پنجره¬ی مسجد آفتاب از بالای پشته هایی که در ارتفاع کمتر قرار دارند طلوع کند 18 روز/ هرگاه از پشته های دومی با ارتفاع متوسط، طلوع کند 12 روز به عید مانده/ و هرگاه از پشته های سنگ بالای قله طلوع کند یعنی روز عید است.







