  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

پینگ‌پنگ‌بازان نوجوان و جوان فردا عازم عراق می‎شوند

پینگ‌پنگ‌بازان نوجوان و جوان فردا عازم عراق می‎شوند

تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان به منظور شرکت در در مسابقات آزاد عراق روز دوشنبه عازم سلیمانیه می‎شوند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز،  مسابقات تنیس روی میز آزاد عراق طی روزهای 24 تا 27 اسفندماه در دو بخش دختران و پسران در سلیمانیه برگزار می‌شود. فدراسیون تنیس روی میز نمایندگان ایران را در قالب 6 تیم نوجوانان و جوانان پسر و دختر در این رقابت‌ها شرکت می‌دهد.

ترکیب تیم‌های اعزامی ایران به مسابقات تنیس روی میز آزاد عراق به این شرح است:

رده سنی نوجوانان:

تیم الف بانوان: بهاره بابادی وند، فاطمه جمالی فر، رضوان بهرامی
تیم ب بانوان: فاطمه مختار رضایی، نرگس یاری، سارا صالحی
تیم پسران: آرمان حاجیعی، مهرداد دهستانی، مهدی ثابت

رده سنی جوانان:

تیم الف بانوان: سولماز رحمن محمد پور، زهرا علوی، ملیکا آخوندی، مریم معظمی
تیم ب بانوان: رضوان بهرامی، آرزو کاظمی، نوشین میرعلایی
تیم پسران: پوریا عمرانی، علیرضا ملارجبی، محمد علی روئین تن، سجاد حسین 

کد مطلب 1557161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها