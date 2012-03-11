به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، مسابقات تنیس روی میز آزاد عراق طی روزهای 24 تا 27 اسفندماه در دو بخش دختران و پسران در سلیمانیه برگزار می‌شود. فدراسیون تنیس روی میز نمایندگان ایران را در قالب 6 تیم نوجوانان و جوانان پسر و دختر در این رقابت‌ها شرکت می‌دهد.

ترکیب تیم‌های اعزامی ایران به مسابقات تنیس روی میز آزاد عراق به این شرح است:

رده سنی نوجوانان:

تیم الف بانوان: بهاره بابادی وند، فاطمه جمالی فر، رضوان بهرامی

تیم ب بانوان: فاطمه مختار رضایی، نرگس یاری، سارا صالحی

تیم پسران: آرمان حاجیعی، مهرداد دهستانی، مهدی ثابت

رده سنی جوانان:

تیم الف بانوان: سولماز رحمن محمد پور، زهرا علوی، ملیکا آخوندی، مریم معظمی

تیم ب بانوان: رضوان بهرامی، آرزو کاظمی، نوشین میرعلایی

تیم پسران: پوریا عمرانی، علیرضا ملارجبی، محمد علی روئین تن، سجاد حسین