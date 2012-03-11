3 نشریه دانشجویی مجوز گرفتند/ افزایش مراکز فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امید در این رابطه اظهار داشت: کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان مجوز انتشار سه نشریه جدید در قالب خبری و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و طنز را صادر کرد.

وی افزود: نامهای پیشنهادی برای این نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان در دست بررسی است.

مسئول اداره نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان بیان داشت: این نشریات در قالب گاهنامه و با صاحب امتیازی یک واحد دانشگاهی، یک تشکل دانشجویی و مستقل دانشجویی منتشر می شوند.

امید ادامه داد: با صدور مجوز نشریات جدید تعداد نشریات دانشجویی و دانشگاهی دانشگاه لرستان به 48 نشریه فعال و نیمه فعال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه انتخاب شیوه نامه انتشار نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان به عنوان الگوی انتشار نشریات دانشجویی در دیگر دانشگاهها در دست بررسی است، یادآور شد: این شیوه نامه در اختیار شورای مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه دو کشور قرار گرفته و در صورت تایید نهایی در جلسه آینده این شورا در فروردین ماه سال 91 این شیوه نامه به عنوان یک الگو در انتشار نشریات دانشجویی در دیگر دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد.

مراکز جوار دانشگاه در لرستان به 10 مرکز افزایش می‌یابند

بنابر این گزارش همچنین مسئول امور مهارت‌های پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان گفت: مراکز جوار دانشگاه در دانشگاه‌های استان لرستان به 10 مرکز افزایش می‌یابند.

معتمدی تصریح کرد: در حال حاضر 9 مرکز جوار دانشگاه در دانشگاه های استان لرستان فعال هستند که با انعقاد تفاهمنامه ایجاد مرکز جوار دانشگاه در دانشگاه آزاد خرم آباد مراکز جوار دانشگاه در لرستان به 10 مرکز افزایش می یابند.

وی افزود: مرکز جوار دانشگاه آزاد خرم آباد فعالیت خود را با ارائه آموزش نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد خرم آباد در حوزه عمران، برق، حسابداری و کارآفرینی در سال 91 شروع خواهد کرد.

مسئول امور مهارت های پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان گفت: در حال حاضر 9 مرکز جوار دانشگاه در دانشگاه های استان در حال ارائه آموزش نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته های تحصیلی دانشگاهها است.

معتمدی با بیان اینکه آموزش های ارائه شده در مراکز جوار دانشگاه استان به دلیل کاربردی و رایگان بودن مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است، ادامه داد: در 9 ماهه سالجاری، 2189 نفر از دانشجویان استان از آموزش های این مراکز بهره مند شده اند و پیش بینی می شود که تا پایان سال 90 این رقم تا 3000 نفر افزایش یابد.