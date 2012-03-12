اکتشافات هانری کربن از اسرار عبادت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مضمون اصلی کتاب معبد و مکاشفه، تأویل روحانی عبادت و معبد یا همان کشف اسرار عبادت است. عارفان ما فراوان از تفاوت حج عوام و حج خواص سخن گفته اند؛ یکی قصد کوی دوست است و دیگری میل روی دوست، یکی حج خانه خلیل است و دیگری حج حرم جلیل.

هانری کربن در این اثر تأویل روحانی عبادت و معبد را مبنایی برای معنا بخشیدن به زندگی آدمی و دستیابی وی به ساحات وجودی ژرف تر خویش قرار داده است. به علاوه براساس تلقی خاص وی از حقیقت ملکوتی معبد(بیت معمور، مثال معبد) می توان همه میراث و میراث داران معنویت ادیان ابراهیمی را در یک پژوهش تطبیقی به معنی دقیق کلمه برای اجرای طرح واحدی که همانا احیا و اعاده معبد براساس نمونه آسمانی آن است به یاری گرفت.

این اثر در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول که معبد صابئین و مذهب اسماعیلیه نام دارد مباحث مانند مناسک صابئین و معبد روحانی و تأویل اسماعیلیه از عبادت مورد توجه مؤلف قرار گرفته است. همچنین در فصل دوم که تصویر [یا پیکره] خانه کعبه به منزله اسرار حیات معنوی براساس اثری از قاضی سعید قمی نام دارد مباحثی مانند صورت های روحانی، ساختار خانه کعبه، تأویل زیارت خانه کعبه و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم که مثال معبد در مواجهه با معیارهای ناسوتی نام دارد و فصل عمده اثر است مباحثی مانند مثال معبد در مجمع البحرین، مثال معبد و ویرانی معبد و حزقیال و هیکل نوین به منزله احیاء کیهانی، مثال معبد از حزقیال تا فلیون، معبد روحانی و جامعه قمران، مثال معبد و شهسواری معبدی، معبد و معبدیان جام، مثال معبد و فرزندان دره، اورشلیم نوین. سویدنبرگ و ... مورد توجه و مطمع نظر هانری کربن قرار داشت.

پیشگفتار مترجم، از ترس آگاهی تا غربت آگاهی، راز هبوط، نفس فلکی و همانندی آنها با نفوس بشری، جهان شناخت و رمزپردازی، مثال معبد، پی نوشت ها فصل های ا، 2 و 3 و واژه نامه خارجی ـ فارسی و واژه نامه فارسی ـ خارجی و نمایه از دیگر مباحث کتاب است.

در بخشی از یادداشت این اثر آمده است: کتاب معبد و مکاشفه ترجمه سه جستار بلند از هانری کربن است همراه با بخشی که صاحب این قلم تحت عنوان پیشگفتار مترجم بدان افزوده است. سه جستار مندرج در این کتاب، در اصل درس خطابه هایی است که نویسنده در همایش ارانوس ایراد کرده است و در نشریه این همایش منتشر شده است.

در بخشی از پیشگفتار مترجم آمده است: هانری کربن (1979-1903) اندیشمند ژرف اندیش معاصر، صاحب تحقیقات بدیعی در زمینه فلسفه و عرفان و به وطر کلی در زمینه معنویت است. به حق می توان او را کاشف قاره های معنوی گمشده یا از دست رفته خواند. او وجود این قاره یا قاره های معنوی را که در اصطلاح سنتی ما از آن با تعابیری چون اقلیم هشتم، ناکجا آباد، مجمع البحرین، ارض ملکوت و بالاخره با تعبیر فلسفی تر عالم مثال یاد شده است به انسان معاصر یادآور شده و حتی می توان گفت نشان داده است.