به گزارش خبرنگار مهر، «زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه» با ویراست جدید منتشر شد. این اثر حاوی دو بخش تألیف و ترجمه است که هسته اصلی آن شامل ترجمه سه جستار از هانری کربن می‌شود. مجموع این سه جستار را می‌توان مهمترین و منسجم‌ترین اثر کربن در زمینه حکمت اسماعیلیه دانست.

تحقیق وی، تحقیق اصیل و کم نظیری است. اولاً برخلاف بیشتر تحقیقات در این زمینه که عمدتاً رویکردی تاریخی و حتی سیاسی دارند، رویکردی فلسفی، حکمی، عرفانی (گنوستیک) در پیش گرفته است.

در ثانی مقایسه‌ها، نسبت سنجی‌ها و به تعبیر دقیق‌تر تطبیق‌های ژرفی در آن آمده است که نمونه آنها را در منابع دیگر، کمتر می‌توان دید.

از سویی به مقایسه میان مذهب اسماعیلیه و مذاهب ایران باستان (و مخصوصاً مزدیسنا) می‌پردازد و از سوی دیگر نسبت میان مذهب تشیع و به خصوص اسماعیلیه را با نحله های گنوسی مسیحی تشریح می‌کند و در بخش تألیف این دو مضمون، در قالب دو دفتر، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند.