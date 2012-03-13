دیدار با مهرام نفس گیرتر از حد تصور بود/ شانس پیروزی در دیدار سوم را هم داریم

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازیکنان ذوب آهن در دیدار دوشنبه شب برابر مهرام شرایط متفاوتی نسبت به دیدار رفت داشتند، اظهارداشت: با توجه به اینکه نتیجه دیداررفت را واگذار کرده بودیم، این بازی برای ما استرس زیادی داشت چون اگر می‎باختیم بازهم فینال غرب آسیا را از دست می‎دادیم.

وی ادامه داد: رقابت دو تیم خیلی پایاپای دنبال شد و به همین دلیل وقت اضافه تعیین کننده نتیجه نهایی شد. به هر حال مهرام با پیروزی می‏توانست آسیایی و فینالیست شدن خود را قطعی کند و از طرفی ما هم نمی‌خواستیم به این زودی شانس فینال را از دست بدهیم. درهر صورت بازی متفاوت بازیکنان ما و اینکه برخلاف دیدار رفت با تمرکز لازم و کافی کار کردند باعث شد برنده بازی شویم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به عملکرد مهرام در دیدار دوشنبه شب خاطرنشان کرد: مهرام نقطه ضعفی نداشت. این تیم یک تیم گردن کلفت است که همیشه خوب کار می‌کند. نمی‌توانم بگویم بازیکنان مهرام خوب نبودند. آنها مثل همیشه بازی کردند اما به هر حال این بازی یک برنده داشت.

کوهیان با تاکید بر اینکه ذوب آهن بعد از پلی‌آف لیگ 89 موفق با شکست مهرام نشده بود، یادآور شد: این پیروزی به دست آمده از نظر روحی و روانی تاثیر مثبت زیادی روی مجموعه تیم داشت البته نه به خاطر اینکه مهرام را شکست دادیم بلکه به این دلیل که هنوز فینال غرب آسیا را از دست نداده‌ایم و این فرصت را پیدا کردیم تا شانس خود را برای رسیدن به این مرحله دوباره امتحان کنیم.

وی تاکید کرد: پیروزی در دیدار برگشت برابر مهرام خیلی اهمیت داشت اما هرگز به دنبال ثابت کردن موضوعی خاص به واسطه کسب این پیروزی نبودیم. ذوب آهن اگر در شرایط خوب باشد می‌تواند نتیجه بگیرد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در مورد دیدار سوم برابر مهرام که تعیین کننده تیم فینالیست رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا خواهد بود، گفت: این بازی به مراتب سنگین‌‌‌‌تر از دیدار اول و دوم خواهد بود اما اگر بازیکنانم در دیدار سوم هم مانند دیدار دوشنبه شب با تمرکز کافی کار کنند، می‌توانند برنده باشند. ما شانس پیروزی در دیدار سوم را هم داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا دوشنبه شب در سالن ملت اصفهان تیم ذوب آهن با نتیجه 91 بر88 مهرام را شکست داد. دیدار سوم دو تیم 29 اسفندماه برگزار می‌شود.