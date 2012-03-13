آثار تاریخی کرمانشاه پذیرای میهمانان نوروزی این دیار است

به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاه دیاری است با تاریخی به بلندای تاریخ این مرز و بوم، با توجه به ویژگی های منحصر به فردش، دارای جایگاهی خاص است در خصوص وصف این دیار همین نکته کافی که کرمانشاه استانی است که هر شهرستان آن خود دارای ویژگی های فراوان برای جذب مسافران و گردشگرانی است از دیگر شهرها به این استان سفر می کنند.

اشاره ای به یکی از آثار تاریخی شهر کرمانشاه



تکیه "بیگلربیگی" یکی از هزاران اثر تاریخی استان کرمانشاه است که با داشتن ویژگی های منحصر به فردش یکی از آثار تاریخی شهر کرمانشاه و این استان است.

این تکیه یکی از آثار فرهنگی، مذهبی دوران قاجار است.



این مکان در بافت قدیمی و کهن شهر در خیابان مدرس و محله قدیمی فیض آباد و در کوچه صارم الدوله قرار گرفته است.

تکیه در زمان قاجار توسط عبدالله خان ملقب به بیگلر بیگی ساخته شده است و به لحاظ آئینه کاری در میان تکایای کرمانشاه بی نظیر است.



در سمت غربی حیاط تالار آئینه کاری بزرگی ساخته شده که به حسینیه معروف است.



این تالار با تزئینات عالی و کتیبه های متعدد که به دوران قاجار باز می گردد دارای ویژگی منحصر به فردی است و در دو سوی دیگر اتاق وسیع و مهمانخانه بیگلربیگی واقع شده است.



در حال حاضر تکیه بیگلربیگی به عنوان موزه خط و کتابت مورد بازدید قرار می گیرد و در این موزه اسناد قدیمی متعلق به خانواده بیگلربیگی به نمایش گذاشته شده است.



کارشناس امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: تکیه، مکانی مذهبی است که در اکثر شهرهای کشورمان وجود دارد و مختص برپایی مراسم مذهبی است، تکیه بیگلربیگی هم دارای ویژگی نام برده بوده و کماکان پذیرای عاشقان اهل بیت(ع) است.



جواهری تصریح کرد: این مکان و اثر تاریخی می تواند در ایام نوروز پذیرای میهمانان نوروزی استان باشد.

نمایی از کرمانشاه

بر اساس این گزارش، تکایا می توانند با حفظ کارکرد اصلی خود یعنی حفظ اصول دینی و مذهبی اصیل نماینده مفاهیم تاریخی خود نیز بوده و عملا پذیرای محبان اهل بیت(ع) در ایام محرم و هم گردشگران در ایامی چون نوروز باشند.

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گزارش: بهناز لیلیان