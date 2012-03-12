برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران اعلام شد

ابراهیم طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد شهید به فرمان امام خمینی(ره) در روز 22 اسفند سال 58 اظهار داشت: بزرگترین رسالت این ستاد احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و حفظ آثار آنان و همچنین تجلیل و تکریم از خانواده‏های معظم شهیدان است.

برپایی همایش ترویج فرهنگ ایثار در فرهنگسرای ولا شهرری

وی افزود: در سالروز تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام راحل، همایش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقدیر از خادمان شهدا با حضور کلیه کارکنان ستاد اداره کل شهرستانهای استان تهران در فرهنگسرای ولای شهر ری برگزار می شود.

این مسئول به دیگر برنامه های شهرری در این روز اشاره کرد و یادآور شد: رؤسای ادارت شهرری با همه خانواده های شاهد دیدار خواهند داشت و دومین همایش موهبت الهی با حضور کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری برگزار خواهد شد.

یادواره 400 شهید در مصلای بزرگ رباط کریم

وی اضافه کرد: برگزاری مراسم تجلیل از پرسنل در گلزار شهدای امامزاده عقیل اسلامشهر، برگزاری یادواره 400 شهید در مصلای بزرگ رباط کریم را از دیگر برنامه های این روزاست.

همایش تفریحی ورزشی ویژه جانبازان شهریار

طاهرنژاد عنوان کرد: جشنواره خاطره نویسی در فرهنگسرای رازی در شهرستان ورامین برپا شد و در شهرستان شهریار نیز فرماندار شهرستان با کارکنان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان دیدار می کند و یک برنامه تفریحی ورزشی نیز ویژه جانبازان بالای 50 درصد در شهرستان شهریار برپا می شود.

دیدار با خانواده شهدا در فیروزکوه/ پیاده روی خانواده شهدا در دماوند

وی دیدار از خانواده های شهدا به همراه فرماندار و امام جمعه را برنامه اداره کل در بنیاد شهید فیروزکوه برشمرد و در مورد برنامه های دماوند افزود: تجلیل از همه کارکنان بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان که از سال 1358 تا کنون در بنیاد مشغول به خدمت بوده اند و پیاده روی خانواده های شاهد و ایثارگر برنامه های شهرستان دماوند است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران گفت: در منطقه چهاردانگه نیز دیدار از جامعه هدف، نمایشگاه آثار شهدا، جشن مزدوجین شاهد و ایثارگر و تجلیل از کارکنان بنیاد را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای صیانت و نکو داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و جانبازان و ایثارگران سرفراز بوده است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه ای بر دوش همگان است

این مسئول بیان داشت: اعتلای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه ای است که بر دوش همه مردم ایران زمین نهاده شده است.

وی افزود: ایثار و شهادت، به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزشهایی هستند که یک انسان متعهد می تواند به آن مقام دست یابد.

طاهرنژاد بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت در بردارنده آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه ی ما را شامل می شود، چرا که ایثار و شهادت یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی و شیعی است که جلوه های اعجاب انگیز آن در طول سالهای انقلاب و دفاع مقدس به روشنی آشکار شد و شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های از خود گذشتگی انسانها در آن تبلور یافت.

وی اظهار امیدواری کرد که بنیاد بتواند در ارائه خدمات به خانواده های بزرگوار شهید کاملا بسیج شود و عطر شهادت را در سطح جامعه خصوصا در بین جوانان نسل سومی انقلاب اسلامی پراکنده سازد.