به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات بنیاد شهید در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: بیش از ۳۵۰۰ راوی ایثارگر ساماندهی شدهاند و کارت شناسایی رسمی دریافت کردهاند. در دوره گذشته نیز همایش سراسری برگزار کردیم که پیام مقام معظم رهبری محور آن بود و تأکید داشتیم که نگاه بنیاد در حوزه ایثار و شهادت ثابت و مستمر باشد.
وی افزود: با ایجاد همافزایی میان مجموعههای مختلف، بیش از ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر در قالب برنامههای خاطرهگویی و ترویج فرهنگ دفاع مقدس فعالیت دارند. این همافزایی باعث شده بتوانیم نقش بنیاد شهید را در تحقق مأموریتهای فرهنگی خود به خوبی ایفا کنیم.
سلیمانی با اشاره به تشکیل ستاد ملی مراسم مناسبتی و تنظیم شیوهنامههای هماهنگی میان دستگاهها از جمله شهرداری، نیروهای مسلح و بنیاد، تصریح کرد: با این تدابیر، تمرکز ویژهای روی مشاورین ایثارگر وزرا صورت گرفته است که ظرفیت خوبی برای پاسخگویی به نیازهای خانوادههای ایثارگران ایجاد کردهاند.
تشریح خدمات طرح «سپاس»
وی در خصوص تشریح خدمات طرح «سپاس» ادامه داد: در طرح «سپاس» بیش از ۵۲۰۰ نفر از ایثارگران به صورت چهره به چهره مورد ملاقات قرار گرفتند و مشاوران وزرا با حضور در جلسات، مشکلات خانوادهها را پیگیری و حل و فصل کردند. به عنوان نمونه، با همکاری قوه قضائیه، تعدادی از ایثارگران زندانی آزاد شدند و نزدیک به هزار نامه درخواست خانوادهها بررسی و پاسخ داده شد.
سلیمانی همچنین به ساماندهی گلزارهای شهدا اشاره کرد و گفت: دستورالعملهای جدیدی تدوین شده که هماهنگی دستگاههای ذیربط را افزایش داده و نقشآفرینی استانداران در این موضوع پررنگتر شده است. معاونت فرهنگی بنیاد و بخشهای مختلف مرتبط در این مسیر فعال هستند تا دغدغههای خانوادههای معظم شهدا کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار دیدار با خانوادههای شهدا انجام شده و برنامه «نهضت دیداری» با مشارکت معاونین و مدیران بنیاد، نزدیک به هزار دیدار با خانوادههای معظم انجام داده است.
سلیمانی در پایان به برنامههای متنوع بنیاد شهید برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای ترور اشاره کرد و تأکید کرد: این فعالیتها حلقههای به هم پیوستهای هستند که باید همواره مورد توجه قرار گیرند. همچنین بنیاد شهید با همکاری ۱۸ وزارتخانه، برنامههای گستردهای در هفته دفاع مقدس برگزار میکند تا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی ترویج شود.
