گفتمان امام راحل (ره) توسط مقام معظم رهبری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح ‌الله نوری شب یکشنبه در آیین پایانی نخستین جشنواره عکس " قاب بیداری" با بیان اینکه احیای اسلام ناب محمدی با هنرمندی امام راحل( ره) صورت گرفت، اظهار داشت: امام راحل برای احیای اسلام مانند یک هنرمند عمل کرد.

وی ادامه داد: احیای اسلام توسط امام راحل ادامه دهنده گفتمان پیامبر و معصوم بود.

سردار نوری با بیان اینکه امام خمینی (ره) با هنرمندی خود توانست اعتقاد و دین را احیا کند، ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از ارزش‌ها تبلور اجتماعی نداشت.

وی تصریح کرد: هنر امام راحل( ره) موجب دگرگونی کشور شد و امروز راه و گفتمان امام راحل توسط رهبر انقلاب اسلامی در کشور، منطقه و جهان ادامه دارد.

در این مراسم همچنین رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کرمان در خصوص جشنواره عکس قاب بیداری اظهار داشت: نخستین جشنواره استانی عکس استان کرمان با سه موضوع " انسان و پایداری"، "انسان و زندگی" و "آیین و سنن" برگزار شد.

محمدرضا احمدی با اشاره به اینکه سیاست این سازمان برگزاری جشنواره ها به صورت دو سالانه است، افزود: در این جشنواره 75 عکاس از استان کرمان 300 اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

وی ادامه داد: دو هزار عکس به مرحله کشوری که بهمن ماه امسال در بوشهر برگزار شد که از این تعداد 192 اثر برگزیده شد.