احداث خانه عالم ویژه علمای مساجد در صفادشت

محمدرضا پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی این طرح خانه هایی در نزدیکی مساجد مختص ائمه جماعات مساجد ساخته می شود تا مردم سریعتر و آسانتر به آنها دسترسی یابند.

وی همچنین تعداد سالنهای ورزشی این شهرستان را پنج سوله و زمین چمن اعلام کرد و افزود: احداث سالن ورزشی ویژه بانوان گامی مهم و حتمی در راستای سلامت بانوان این شهرستان است که در همین راستا سالنهای ورزشی زینبیه ویژه بانوان نیز ساخته شده است.

پیری با اشاره به نقش احداث سالنهای ورزشی در سلامت جامعه اظهار داشت: قصد داریم ساخت سالنهای ورزشی در روستاها را در اولویت کار قرار دهیم.



بازدید از خانواده شهدا در برنامه کاری مسئولان

رئیس شورای شهر صفادشت در ادامه گفت: بازدید از خانواده های معظم شهدا از دیگر اولویتهای شورای اسلامی شهر صفادشت است.

وی افزود: باتوجه به رعایت این امر اعضای شورای شهر به طور مرتب با خانواده های معظم شهدا دیدار و ملاقات کرده و پای درد دلهای این عزیزان رنج کشیده می نشینند.

این عضو شورای شهر صفادشت اضافه کرد: برنامه اعزام این خانواده ها به مشهد، کربلا و دیگر اماکن زیارتی از جمله اولویتهای کاری شوراست.



محمدرضاپیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر سهولت ملاقاتهای مردمی با اعضای شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر صفادشت با هدف خدمت به مردم این شهرستان همه روزه به جز ایام تعطیل در خدمت مردم این شهرستان بوده و آمادگی ملاقات با آنها رادارند.

شورای اسلامی شهرستان صفادشت با هدف ایجاد تفاهم، اتحاد و همدلی فعالیت می کند و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این اهداف به کار می گیرد.