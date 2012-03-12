1600 میلیارد تومان بدهی های ثبت شده شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی در نشستی خبری که پیش از ظهر روز دوشنبه برگزار شد با اشاره به تصویب متمم بودجه در سال جاری گفت:در سه ماه آخر امسال متمم 1818 میلیارد تومانی شهرداری از شورا دریافت شد که این میزان حتی از لایحه پیشنهادی شهرداری 20 میلیارد تومان بیشتر بود و شورا یا این کار اجازه داد تا شهرداری در محورهای اصلی مانند زیر ساخت ها ، پروژه های بزرگراهی و تملک ها و حمل و نقل و ترافیک دچار مشکل نشود.

هاشمی ادامه داد : در زمان قانونی لایحه 10 هزار و 300 میلیارد تومانی شهرداری به شورا ارائه شد که 45 روز در شورا و کمیته های مشترک بررسی و در نهایت بودجه سال 91 شهرداری به موقع تصویب و ابلاغ شد .

وی خاطر نشان کرد : شورااین اجازه را داد تا تهاتر ها و معاوضه هایی که از طریق امور مناطق با وزارتخانه ها و نهادهای عمومی انجام می شود در پایان سال 91 به عنوان اصلاح بودجه تفریق به شورا ارائه شود و شورا آن را پذیرفته تلقی کند.

معاون شهردار تهران افزود : همچنین شورا این اجازه را داد تا 1200 میلیارد تومان در زمان افزایش درآمد شهرداری در مسیرپروژه های بزرگاهی ، عمرانی ، دیون املاک دارای معارض و تملک املاک و پرداخت به پیمانکاران بدون ارائه لایحه به شورا انجام شود و بااین مصوبات در نهایت عملا 10 هزار و 300 میلیارد تومان مصوب را از شورا داریم .

وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده 4 هزار و 900 میلیارد تومان بودجه نقدی و مابقی بودجه غیر نقدی است گفت : پیش بینی شده است 4934 میلیارد تومان نقد و 4165 میلیارد تومان بودجه غیر نقدی سال آینده محقق شود.

هاشمی با تاکید بر کسب درامدهای پایدار برای شهرداری اظهار کرد : در سال 91 بالغ بر 35 درصد درآمد متکی بر درآمدهای پایدار خواهد بود و این روند هر سال رو به افزایش است و با اقداماتی که در حال انجام است در سنوات اخیرشهرداری درامدهای ناپایدار و ناسالم نداشته و ترکم هایی که داده می شود بر اساس ضوابط و اصول شهرسازی است .

معاون شهردار تهران با اشاره به بودجه تخصیص یافته سال 91 گفت : 5180 میلیارد تومان برای بودجه سرمایه ای و عمرانی ، 700 میلیارد تومان مربوط به بودجه هزینه و جاری و 1470 میلیارد تومان برای هزینه نگهداشت هزینه شده است .

وی با اشاره به ماموریت های اصلی پیش بینی شده گفت : برای ماموریت حوزه اجتماعی 700 میلیارد تومان بودجه ، ماموریت حمل و نقل ترافیک و عمرانی شهرداری 4 هزار میلیارد تومان ، خدمات شهری 1200 میلیارد تومان ، ماموریت ایمنی و مدیریت بحران 260 میلیارد تومان ، حوزه شهرسازی 224 میلیارد تومان ، هوشمند سازی، کوچک سازی و پشتیبانی 2700 میلیارد تومان پیش بینی شده است .

هاشمی با تاکید بر این که در بوجه سال آینده تعادل خوبی میان مناطق شمالی و جنوبی برقرار شده است اظهار کرد : اصلاح بودجه منطقه 13 نسبت به سال قبل 62 درصد رشد، منطقه 14 با 40 درصد رشد ، منطقه 15 با 93 درصد رشد ، منطقه 16 با 105 درصد رشد ، منطقه 17 با 55 درصدرشد ، منطقه 19 با 89 درصد رشد ، منطقه 20 به 46 درصد رشد ، منطقه 21 با 49 درصد رشد و منطقه 22 با 56 درصد پیش بینی شده است .

معاون شهردار تهران افزود : 639 میلیارد تومان برای احداث و توسعه خطوط درون شهری ، بازپرداخت وام مترو به مبلغ 132 میلیارد تومان از کمک هایی است که شهرداری کرده است و باقی مانده تملک ها برای پروژه های اصلی را نیز به سازمان املاک ابلاغ کردیم .

وی در ادامه اظهار کرد : با وجود آن که در 11 ماه ابتدای سال 83 میلیارد تخفیف در بافت های فرسوده دادیم و بر اساس قانون باید این مبلغ از وزارت راه و شهرسازی دریافت شود اما تا امروز این امر محقق نشده است .

به گفته هاشمی در بحث جاری در یارانه بلیط اتوبوسرانی 33 میلیارد تومان از دولت دریافت شده که باید این میزان 80 تا 90 میلیارد تومان بود ، همچنین در بحث یایانه بلیط مترو 78 میلیارد تومان و در بحث عمرانی مترو نیز از 240 میلیارد تومان 151 میلیارد تومان وصولی داشتیم ، این در حالی است که در بودجه کمکی به مترو و فروش مجتمع های ایستگاهی و وام ها شهرداری بالغ بر 700 میلیارد تومان به مترو کمک کرده است .

وی با بیان این که از قانون مالیات بر ارزش افزوده 900 میلیارد تومان وصولی داشتیم که امیدواریم تاآخر سال به 1000 میلیارد تومان برسد ، گفت : 60 درصد جرایم راهنمایی و رانندگی که در محدوده قانوی شهرهاست باید به شهرداری داده شود که باید این قانون اجرا می شد اما با وجود تلاش های صورت گرفته تا امروز ریالی دریافت نشده که امیدواریم تا پایا سال این وصلی به شهردار ی داده شود .

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد : در زمینه فاینانس های خط 2 مترو 532 میلیون یورو به زودی عملیاتی می شود اما برای سایر خطوط هنوزمحقق نشده است .

وی سال 90 را سال خوبی در مباحث برنامه ای و بودجه ای شهرداری دانست و با بیان این که شهرداری در این زمینه امسال نمره خوبی گرفته است اظهار کرد : خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می شود به 41 سرویس افزایش یافته که علاوه بر حوزه شهرسازی این خدمات در بخشی از زمینه های حمل و نقل و ترافیک ، مالی و اداری ، خدمات شهری واگذار شده و در آینده فرامنطقه ای نیز خواهد شد .

هاشمی در ادامه با بیان این که با پیش بینی فرصت هایی که در طرح تفصیلی تهران است وضعیت شهرداری قطعا بدتر نخواهد شد گفت : بودجه سال 91 شهرداری را به گونه ای بستیم تا 5 هزار میلیارد آن نقد و 1500 میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شود تا به این ترتیب مشکلی برای شهرداری ایجاد نشود .

به گفته وی، امسال 100 درصد بودجه نقد محقق و بودجه غیر نقد هم با 20 درصد رشد محقق شده است و با در نظر گرفتن متمم بودجه 83 درصد بودجه نقد و 100 درصد بودجه غیر نقدی محقق شده است و در صورتی که د رچند روز آینده بودجه نقد به حدود 87 درصد برسد و وبودجه غیر نقد نیز بیش از 100 درصد محقق شود در سه ماه اول تفریق بودجه به شورای شهر ارائه می شود .

معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص ادعاهای مطرح شده در زمینه درآمدها و هزینه های ناشی از حریم شهر گفت : آنچه که به تصویب شورا می رسد به فرمانداری ارائه و تصویب می شود ، اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد دوستان بیایند و در نشستی در مورد آن صحبت کنیم ، اما قطعا دو برابر آنچه که در بودجه برای حریم شهر در نظر گرفته شده برای آن هزینه شده است.