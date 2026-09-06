کمترین میزان هدررفت آب کشور در مشهد ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان، صبح یکشنبه در نشست خبری شرکت مدیریت آب منطقهای مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به واسطه شرایط اقلیمی پیشآمده، از بسیاری از ظرفیتهایی که در سالهای گذشته در اختیار داشتیم، در پیش رو نخواهیم داشت و قطعاً برنامه امسال کاری سخت خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: ما وظیفه داریم دل خود را به شرایط بارندگی خوب خوش نکنیم و فرض را بر همین منابع محدود فعلی بگذاریم تا شش ماه پیش رو را بدون مشکل طی کنیم.
وی با اشاره به عملکرد تابستان امسال تصریح کرد: ما برای تابستان امسال برنامهریزی کرده بودیم که با رشد تقریبی سه درصدی، مصرف به رقم ۱۱ هزار و ۶۷۰ لیتر در ثانیه برسد، اما با همراهی مردم عدد حدود ۱۱ هزار لیتر در ثانیه را شاهد بودیم که حدوداً ۶۷۵ لیتر در ثانیه کمتر از برنامه ما بود.
اسماعیلیان با اشاره به افزایش دو درجهای دمای هوا در مردادماه نسبت به دوره آماری بلندمدت و پیشبینی افزایش تصاعدی مصرف با هر یک درجه افزایش دما، افزود: با وجود گرمترین تابستانها و دهه پایانی صفر که امسال به وسط تابستان منتقل شده بود، با همراهی خوب مردم و اقدامات فنی در حوزه مدیریت مصرف، بدون مشکل از این شرایط عبور کردیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات ما بحث جبران تأخیر در پروژههاست؛ پیشرفت فیزیکی شش پروژه شرکت آب و فاضلاب مشهد حدود پنجاه درصد از برنامه عقبتر است که باید در دو ماه آینده این عقبماندگی جبران شود تا جایگزین کاهش برداشت از منابع سطحی شود.
وی مهمترین چالش را تأمین اعتبار پروژهها دانست و گفت: پیگیریهای زیادی در سطح ملی صورت گرفت، اما به دلیل شرایط پیشآمده اعتبارات کامل داده نشد و بخش کمی در اختیار قرار گرفت؛ در حال حاضر پیگیر برگزاری جلسات ملی هستیم تا منابع مالی لازم برای تکمیل پروژهها تأمین شود.
اسماعیلیان با اشاره به وابستگی تأمین آب بلندمدت مشهد به پساب گفت: در کنار مسائل دیگر، یکی از اولویتهای بسیار مهم این است که وابستگی تأمین آب شهر مشهد به پساب بیشتر شود و دولت توجه بیشتری به پروژه فاضلاب مشهد داشته باشد؛ در واقع اعتباری که به پروژه فاضلاب مشهد داده میشود، تأمین آب مشهد است که آن را از سایر نقاط متمایز میکند. در کمتر از دو سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار متر مکعب ظرفیت تصفیه فاضلاب وارد مدار بهرهبرداری شده که تقریباً پنجاه درصد کل تصفیهخانههایی است که طی سی و پنج سال گذشته احداث شده بود و حدود ۱۶۰ هزار متر مکعب در شبانهروز تصفیهخانه فاضلاب نیز در حال احداث است و عمدتاً از طریق تأمین مالی غیرمتعارف، تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری بخش خصوصی پیش میروند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به مقوله هدررفت شبکه آب شرب مشهد گفت: مشهد با عدد ۷.۸۶ درصد، کمترین میزان هدررفت را نسبت به میانگین کشور دارد و این عدد در سطح جهانی قابل رقابت است.
وی تأکید کرد: این عدد قابلیت کاهش فراوان ندارد و برخلاف برخی تصورات که حل مشکل آب مشهد را به کاهش هدررفت گره میزنند، این موضوع در برنامه تأمین آب پیشبینی شده و پروژهها جایگاه خود را دارند.
اسماعیلیان با اشاره به توسعه سیستمهای مدیریت شبکه گفت: مشهد به ۲۱۶ پهنه تقسیم شده و از پیشرفتهترین سیستمهای مدیریت توزیع و تأمین آب برخوردار است؛ روند حوادث و اتفاقات شبکه نیز که از عوامل اصلی هدررفت آب است، بین ده تا پانزده درصد روند کاهشی دارد و این در حالی است که عمر شبکه افزایش یافته است.
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