داودی: ۲۲۳ موتورسوار متخلف در بجنورد اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد داودی اظهار کرد: در راستای ارتقاء انضباط ترافیکی، پیشگیری از تصادفات و برخورد با تخلفات حادثهساز، طرح ویژه برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف در سطح شهرستان بجنورد اجرا شد که در این طرح ۲۲۳ فقره اعمال قانون و ۷۲ دستگاه موتورسیکلت نیز بهصورت یزیکی توقیف شد.
وی در ادامه افزود: مأموران پلیس راهور در اجرای این طرح، ۳۱۴ نفر از موتورسیکلتسواران را نیز بهصورت میدانی آموزش دادند.
رئیس پلیس راهور شهرستان بجنورد تصریح کرد: بیشترین تخلفات مشاهدهشده شامل نداشتن کلاه ایمنی، ارتکاب تخلفات حادثهساز، پلاک مخدوش، حرکت خلاف جهت و سایر تخلفات رانندگی بود.
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