آموزش و پرورش برای جذب خیرین مدرسه ساز در خراسان شمالی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت دوشنبه شب در آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: آموزش و پرورش و ستاد نوسازی مدارس در سال 91 نسبت به تکمیل، آزادسازی مدارس و جذب خیرین مدرسه سازاستانی و کشوری اقدام کند.

وی افزود: مطابق قانون تمامی مبلغ هزینه شده در مدرسه سازی به عنوان معافیت مالیاتی خیرین مدرسه ساز محسوب می شود.

شفقت با بیان اینکه مبدا آغاز توسعه پایداردر هر کشوری آموزش و پرورش است اظهار داشت: تکریم معلمین و فعالان حیطه آموزش و پرورش از اهم وظایف تمامی دستگاه های اجرایی در استان است.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز گفت: کسب رتبه برتر شوراهای آموزشی در سطح کشور، ستاد برتر در حوزه معاونت پرورشی و برنامه ریزی مدرسه قرآن، کسب 32 رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری و کسب مقام اول در مسابقات نقاشی همگانی و سرود دهه فجر از جمله دست آوردهای این نهاد در سال 90 بوده است.

محمد وحیدی افزود: همچنین در سال جاری بیش از 97 درصد از بازنشستگان فرهنگی خراسان شمالی تحت پوشش بیمه طلایی قرار گرفتند.

وی تعداد بیمه شدگان در خراسان شمالی را 9 هزار و 454 نفر اعلام کرد و افزود: آموزش و پرورش استان در اجرایی کردن طرح بیمه طلایی بازنشستگان رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.