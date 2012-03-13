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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۱۳

وزیر امور خارجه اعلام کرد:

مالزی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد

مالزی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مالزی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه را که منجر به کشته شدن بیش از 20 تن از جمله کودکان فلسطینی شد را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وزیر امور خارجه مالزی با اعلام این خبر افزود: رفتار های غیر مسئولانه رژیم صهیونیستی مانعی بزرگ برای رسیدن به صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.

"عنیفه امان" با ابراز تاسف از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از سازمان ملل ، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه خواست با اقدام فوری خود از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنند.

حملات متعدد رژیم صهیونیستی به نوار غزه از روز جمعه تا کنون بیش از 20 کشته برجای گذاشته و اعتراضات کشورها و سازمانهای بین المللی را به دنبال داشته است.
 

کد مطلب 1558728

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