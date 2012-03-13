"سینمای کودک" جایگاهی در شبکه کودک ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال شبکههای مختلف سیما تلاش میکنند تا بهترین و جدیدترین فیلمهای روز دنیا را پخش کنند، حتی در این باره نسبت به یکدیگر رقابت هم دارند. در این میان اداره کل تامین برنامه سیما از فیلمهای خوب سینمای ایران غفلت میکند و حاضر به خریداری این فیلمها نیست.
البته عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما بارها در مصاحبههای مطبوعاتیاش با خبرنگاران تاکید کرده که اگر فیلمی از سینمای ایران مناسب پخش در تلویزیون باشد، حتماً دوستان تامین برنامه برای خرید امتیاز پخش اقداماتی انجام میدهند، مگر آنکه فیلمی با ممیزیهای تلویزیون همخوانی لازم را نداشته باشد.
گرچه بارها رئیس سازمان صدا و سیما بر این مسئله تاکید کرده، اما عملاً این صحبت در مرحله حرف باقی مانده و مسئولان اداره کل تامین برنامه سیما بیشتر به دنبال خرید فیلمهای روز دنیا هستند تا فیلمهای سینمای ایران. امسال نیز شبکه دو سیما که از سه سال پیش بهعنوان شبکه "کودک و خانواده" تعریف شده و مسئولان در گفتگوهای مطبوعاتی اعلام میکنند این شبکه را روز به روز به ماموریتش نزدیک میکنند، اما شاهد اتفاقی در این شبکه نیستیم.
به عنوان مثال شبکه دو نوروز امسال قرار است 12 فیلم خارجی پخش کند. این در حالی است که ما هر سال در جشنواره فیلم کودک شاهد آثار خوبی هستیم که علیرغم دریافت جوایزهای بسیار، اما هرگز فرصت اکران پیدا نمیکنند. از سوی دیگر این فیلمها کاملاً با ممیزیهای تلویزیون تطابق دارد و قابلیت پخش از تلویزیون را دارند، اما در این باره کمتر مسئولان تلویزیون به سمت خرید این فیلمها برای پخش میروند.
در حالی که تلویزیون همچون شبکه نمایش خانگی میتواند با خرید این فیلمها کمکی به سینمای کودک داشته باشد. جواد شمقدری معاون سینمای وزارت ارشاد نیز بارها بر این مسئله تاکید کرده که در دو سال مسئولیتش تلاش کرده تا سینمای کودک را احیا کند و حالا نوبت تلویزیون است که بخواهد با خریداری فیلمهای مناسب و آموزنده برای کودکان و خانواده آن هم برای شبکه دو به رشد این سینما کمک کند.
نیکی کریمی و حمید فرخنژاد در نمایی از فیلم "همبازی"
برخی کارگردانان فیلمهای کودک خوبی ساختند، اما به دلیل آنکه اکران شامل حال فیلمهایشان نشده و تلویزیون هم برای خرید این فیلم هیچ اقدامی انجام نداده است، ترجیح دادند تا فضای کاری خودشان را تغییر داده و به سمت سینمای بزرگسالان بروند. متاسفانه این درددلهای کارگردانان سینمای کودک است که پس از ساخت چند فیلم در ژانر کودک و رو به رو شدن با موانع اکران در این حوزه، عطای دغدغهها و علایقشان را به لقایش بخشیدند و برای ادامه مسیر ناگزیر از فراموش کردن دنیای کودکان شدند. متاسفانه این دست سینماگران کم نیستند.
در این باره میتوان به فیلمهای خوب غلامرضا رمضانی اشاره کرد. او با ساخت فیلم خوب "همبازی" با بازی حمید فرخنژاد و نیکی کریمی توانست اثر خوبی در سینمای کودک به ثبت برساند. موضوع این فیلم به حدی شاد و آموزنده برای کودکان و خانواده است که تلویزیون میتواند به راحتی آن را پخش کند. این فیلم علاوهبر جوایزی که از جشنواره کسب کرد، توانست بیشترین آرای مردمی هم از آن خود کند.
از دیگر فیلمهای این کارگردان میتوان از "بازی"، "قفلساز" و "سبز کوچک" نام برد که هرگز فرصت اکران همومی هم پیدا نکردهاند.
البته این مسئله فقط شامل حال غلامرضا رمضانی نشدهاست و میتوان به فیلمهای دیگری چون "کلانتری غیرانتفاعی" یدالله صمدی، "مسیر عشق" بیژن شکرریز، "خانه امن است" ناصر رفائی، "علفزار" محمدعلی طالبی، "راز موفقیت" عباس مرادیان، "پرواز مرغابیها" علی شاهحاتمی و... هم اشاره کرد که هرگز اکران نشده و فرصت پخش از تلویزیون هم نداشتهاند.
از سوی دیگر برخی فیلمهای کودک همچون "خوابهای دنبالهدار" پوران درخشنده و... که فرصت اکران هم پیدا کردند، قابلیت خریداری و پخش از شبکه دو بهعنوان شبکه کودک و خانواده را دارند. بهتر است مسئولان تلویزیون در کنار خرید فیلمهای روز دنیا کمی هم به سینمای کودک نگاه کنند و آثار مناسب وطنی را برای پخش، بخرنند.
در واقع از مدیر شبکه دو انتظار میرفت در ایام نوروز با وسواس بیشتری فیلمهای نوروزی شبکه دو را انتخاب کند و این طور نباشد که آثار خارجی در این شبکه بیشتر از آثار داخلی حرفی برای گفتن داشته باشد.
فاطمه عودباشی
