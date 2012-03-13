به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، "باراک اوباما" شب گذشته در سخنانی گفت : کشته شدن 16 افغانی مرا در تصمیم خود برای خارج کردن نیرویهای آمریکایی از افغانستان مصمم تر کرد، اما نباید برای خروج عجله کرد زیرا عجله در خروج منافع آمریکا در افغانستان را به خطر می اندازد.

اوباما که با شبکه خبری KDKA پترزبورگ مصاحبه می کرد در ادامه افزود : این حادثه مرا برای خارج کردن نیروها مصمم تر کرد، اما نمی خواهیم این کار را بصورتی انجام دهیم که "حمله برای خروج باشد." ما باید از این نکته مطمئن شویم که افغان ها توانایی محافظت از مرزهای خود را داشته و از بازگشت القاعده به قدرت جلوگیری می کنند. بنابراین ما باید طرح خروج را در روشی مسئولانه انجام دهیم.

اوباما پیش از این مصاحبه ضمن تسلیت به افغانی ها به خاطر اقدام نظامی آمریکایی و گشودن آتش به روی ساکنان روستایی در قندهار بار دیگر بر تعهدات ایالات متحده در قبال افغانستان تاکید کرد.

رئیس جمهوری آمریکا این اقدام نظامی آمریکایی را یک "تراژدی" خواند و گفت: گشودن آتش به روی ساکنان روستایی در قندهار نمادی از ویژگیهای ارتش ما نیست و به حقوق مردم افغانستان احترام می گذاریم.

اوباما در ادامه از تصمیم واشنگتن برای آغاز تحقیقات درباره تیراندازی نظامی آمریکایی به سوی غیرنظامیان افغانی و مجازات فرد خاطی خبر داد.