به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شهامت، شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت هفتمین روز شهدای پاکستان در مسجد اعظم قم با اشاره به حماسة شهدای بزرگ پاکستان، مانند شهید عارف حسین حسینی، اظهار داشت: در طول تاریخ شهدای بسیاری برای اعتلای نام اسلام، جان خود را تقدیم آن کرده‌اند.



وی افزود: خداوند متعال نیز درجة رفیع شهادت را رزقی بزرگی می‌داند که برای برخی از برگزیدگان در نظر می‌گیرد.



حجت‌الاسلام شهامت با بیان اینکه خداوند به شهید درجه حیات داده است و به کوچک‌شمرندگان این مقام، نادان خطاب کرده است، یادآوری کرد: شهدا، عبرت برای مؤمنین، صالحین و متقین هستند و مورد غبطة آن‌ها واقع می‌شوند.



دبیر مشاوران منطقه‌ای جامعه‌المصطفی با بیان اینکه از روز قیامت تعبیر به یوم‌الحسرت شده است، اما شهید در این روز در آسایش و شادی به سر می‌برد، گفت: در روایتی نقل شده است که شهید از خداوند درخواست می‌کند که دوباره به دنیا برگردد تا برای بار دیگر جان خود را در راهش اهدا کند.



وی با بیان اینکه خون شهدا باعث خواهد شد که جوانان پاکستانی به مکتب شهدا روآورند، اضافه کرد: شیعه، پرونده قطوری از شهدای فضیلت دارد و به خود می‌بالد که تربیت‌شدة مکتب شهادت، هیهات من‌الذله و فزت و رب‌الکعبه است.



حجت‌الاسلام شهامت ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران، بر خلاف توطئه‌های کشورهای استکباری شرق و غرب، به برکت خون شهدا استوار مانده و امروز هم با همه فراز و نشیب‌ها وقتی توطئه‌ای در کشور ایجاد شود برکت خون شهدا مردم را حول محور ولایت فقیه متحد می‌کند.



دبیر مشاوران منطقه‌ای جامعه‌المصطفی، خطاب به سپاه صحابه پاکستان و وهابیت کوردل بیان کرد: سرنوشت قاتلانی مانند صدام، باید برای استکبار، گروه‌های تروریستی جهان، به خصوص وهابیت درس عبرتی باشد که سرانجام به ذلت و خواری خواهند رسید و به سرنوشت آنان دچار خواهند شد.



وی یادآور شد: تاریخ ثابت کرده‌است که مسلمانان به حرمت خون شهیدان منسجم‌تر می‌شوند و اتحاد خود را در مقابل دشمنان حفظ می‌کنند.



حجت‌الاسلام شهامت، با تأکید بر حفظ وحدت در شرایط حساس کنونی پاکستان، تاکید کرد: طلاب پاکستانی وظیفه دارند که خود را به سلاح علم و تهذیب مسلح کنند تا بتوانند جوابگوی نیازهای جامعة پاکستان باشند و شیعیان باید از هر گونه حرکت تفرقه آمیز که خواست دشمن است خودداری و این شهادت‌ها را با مظلومیت تحمل کنند.