شفیعی: خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی ۱۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع گندم خریداری‌شده، ۳۱۲ هزار و ۵۶۷ تن در سامانه ثبت شده که ۲۴۸ هزار و ۲۷۱ تن آن توسط اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان و ۶۴ هزار و ۲۹۶ تن نیز از سوی تعاون روستایی خریداری شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی خرید گندم در استان افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۰ هزار و ۸۸۰ تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده بود، در حالی که این میزان امسال به ۳۳۰ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: افزایش میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدی خرید این محصول در استان است.

شفیعی ارزش گندم خریداری‌شده را بیش از ۱۵ همت اعلام کرد و گفت: تاکنون سه همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پیگیری‌ها برای تسویه باقی‌مانده مطالبات ادامه دارد.

وی همچنین از خرید ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن گندم بذری در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در کنار خرید تضمینی، تاکنون ۹ هزار و ۵۱۹ تن گندم نیز به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه روند خرید گندم در استان همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: افزایش خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ظرفیت قابل توجه آذربایجان شرقی در تولید و تأمین گندم مورد نیاز کشور را نشان می‌دهد.