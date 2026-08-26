افتتاح ۱۶ واحد پانسیون پزشکان در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، سینا خواجه جهرمی، رئیس بیمارستان ایرانمهر سراوان، در حاشیه این مراسم گفت: این واحدهای مسکونی با هدف افزایش ماندگاری پزشکان متخصص و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی در محوطه بیمارستان احداث، تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: ۱۶ واحد پانسیون پزشکان در دو بلوک احداث شده و هر واحد دارای ۵۰ مترمربع زیربنا است.
وی با اشاره به ظرفیت تخصصی این مرکز درمانی اظهار کرد: بیمارستان ایرانمهر هماکنون از حضور ۱۹ پزشک متخصص در رشتههای مختلف بهرهمند است و راهاندازی پانسیونهای جدید میتواند در تقویت ماندگاری نیروهای متخصص و استمرار ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه مؤثر باشد.
خواجهجهرمی خاطرنشان کرد: تامین محل اقامت مناسب برای پزشکان متخصص، یکی از زیرساختهای مهم در مسیر توسعه خدمات تخصصی و ارتقای دسترسی مردم شهرستان سراوان به خدمات سلامت است.
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