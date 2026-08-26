به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور عصر چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل «مدرسه روایت» سمنان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های سلامت در شهرستان‌های استان طی یک سال گذشته با جدیت دنبال شده است.

وی از اجرای طرح توسعه بیمارستان ولایت دامغان خبر داد و افزود: احداث پلی‌کلینیک یک هزار و ۵۰۰ مترمربعی و توسعه ۸۰۰ مترمربعی این بیمارستان در مرحله مطالعات و تأمین اعتبار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: برای رفع مشکل سرمایش بیمارستان دامغان نیز یک دستگاه چیلر با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال تأمین و نصب شده است.

رشیدی‌پور درباره طرح‌های گرمسار توضیح داد: باز مهندسی اورژانس بیمارستانی با مساحت یک هزار و ۴۰۰ مترمربع در حال انجام است و ساخت مجموعه ۱۰ واحدی اسکان پزشکان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: در مهدیشهر ساخت چهار واحد مسکونی پزشکان در حال اجرا است و در دامغان نیز ساخت ۲۰ واحد مسکونی برای پزشکان متخصص آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی سمنان را از اقدامات مهم حوزه درمان دانست و یادآور شد: با فعالیت این مرکز، نیاز بیماران به مراجعه به تهران و سایر استان‌ها برای دریافت خدمات رادیوتراپی کاهش می‌یابد.

رشیدی‌پور تصریح کرد: تأمین دستگاه PET نیز در دستور کار است و با تکمیل زنجیره درمان سرطان، ظرفیت سمنان برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های درمان سرطان در شمال کشور افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه پروژه توسعه بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) سمنان نیز در حال اجرا است، اضافه کرد: با تکمیل طرح ظرفیت خدمات تخصصی زنان و اطفال افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از دیگر برنامه‌های مهم دانشگاه عنوان کرد و بیان داشت: این طرح در دو شهرستان در حال اجرا است.

رشیدی پور توضیخ داد: تیم سلامت شامل پزشک، مراقب سلامت، روانشناس و سایر نیروهای مرتبط، سلامت افراد را به صورت مستمر پایش می‌کند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، حدود ۱۰ درصد مراجعه‌کنندگان در صورت نیاز به سطح دوم خدمات ارجاع داده می‌شوند و نتیجه درمان نیز به پزشک خانواده بازگردانده خواهد شد.