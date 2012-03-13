حماس را نمی توان نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری د پ آ، زیگمار گابریل در جریان سفر روز دوشنبه به قدس اشغالی گفت حماس عنصر مهمی به شمار می رود و نباید آن را نادیده گرفت، چرا حل مناقشه خاورمیانه در صورت نادیده گرفتن این جنبش امکان ندارد.



گابریل سفر از پیش تعیین شده به نوار غزه را به سبب حملات مستمر اشغالگران قدس به این منطقه لغو کرده است.



گابریل از تمایل خود برای دیدار با رهبران حماس سخن گفته بود، پیشتر روپرشت بولنس از سیاستمداران حزب مسیحی دموکرات که ریاست آن را آنجلا مرکل صدراعظم آلمان برعهده دارد با اعضای حماس دیدار کرده بود.



رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، تلاشهای جنبشهای فتح و حماس برای پایان اختلاف و دودستگی از سال 2007 را منطقی توصیف کرد و در جانبداری از روند سازش گفت : بدون این تلاشها، فلسطینی ها نمی توانند به طرز صحیحی با اسرائیلی ها مذاکره کنند.



با این حال این شخصیت سیاسی آلمانی قرار بود امروز سه شنبه به دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برود، وی همچنین تصمیم دارد با نمایندگانی از حزب کار رژیم صهیونیستی با هدف تعمیق روابط سوسیالیستهای آلمان با این حزب دیدار کند.



دیدار با مقامات تشکیلات خودگردان و مصر هم در دستورکار گابریل قرار داشته است.



خاطر نشان می شود آمریکا و اروپا به عنوان حامیان اصلی رژیم صهیونیستی، جنبش حماس را که به نمایندگی از ملت فلسطین با اشغالگران مبارزه می کند، در فهرست گروههای موسوم به تروریستی خود قرار داده اند.



با وجود فشارهای گسترده بر حماس، این جنبش تاکید کرده است اسرائیل اشغالگر را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت.