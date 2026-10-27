نماینده روسیه: در موضوع ایران، هیچ جایگزینی برای دیپلماسی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این نهاد امروز سه شنبه اعلام کرد: روسیه از غرب می‌خواهد که رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد و در مسیر یافتن راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره برای این مناقشه گام بردارد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: مسکو تأکید دارد که برای حل‌ و فصل مناقشه با ایران، هیچ جایگزینی برای راهکار دیپلماتیک وجود ندارد.

به گزارش المیادین، «واسیلی نبنزیا» اضافه کرد: روسیه از غرب می‌خواهد تا رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد و در مسیر یافتن راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره برای این مناقشه، مشارکت کند.