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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

طاهری: باند سارقان طیور در جاجرم متلاشی شد

طاهری: باند سارقان طیور در جاجرم متلاشی شد

جاجرم- فرمانده انتظامی جاجرم از دستگیری سه سارق و یک مالخر و کشف ۱۸۵ کبوتر و ۲ رأس گوسفند مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طیور از مرغداری‌ها و منازل، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی جغرافیای وقوع جرائم و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت شدند و در عملیاتی غافلگیرانه سه سارق و یک مالخر را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به ۴ فقره سرقت طیور در سطح شهرستان اعتراف کردند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها ۱۸۵ کبوتر و ۲ رأس گوسفند مسروقه به همراه ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی جاجرم تصریح کرد: اموال مکشوفه به مراجع مربوط تحویل و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6991887

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