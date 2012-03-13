برنده جایزه ادبی 50 هزار یورویی فورمنتور 2012 معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه آمریکای لاتین هرالد تریبون، خوان گویتیسولو نویسنده اسپانیایی به عنوان برنده «جایزه فورمنتور برای ادبیات» در سال 2012 معرفی شد.
این رماننویس و مقالهنویس 81 ساله به دلیل خلق آثار ادبی متعدد و پربار مفتخر به دریافت این جایزه شد.
گویتیسولو که اهل بارسلونای اسپانیاست، مدت زمان مدیدی در مراکش زندگی کرده و در آثار خود عمدتاً به منطقه مدیترانه که همزمان محل اقامت یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است، تمرکز دارد.
هیأت داوران قدرت و قضاوت مستقل این نویسنده را که پرونده ادبیاش به سنت دیرینه داستانسرایی زبان اسپانیایی تعلق دارد ستود.
از کتابهای مطرح این ادیب اسپانیایی میتوان به «نشانههای هویت»، «خوان بیسرزمین»، «نقابها» و «چشماندازهای پس از جنگ» اشاره کرد.
جایزه فورمنتور، مبلغی نقدی حاوی 50 هزار یورو است و تاکنون نویسندگانی چون خورخه لویس بورخس، ساموئل بکت، ساول بلو، خورخه سمپروم و ویتولد گومبروویچ مفتخر به دریافت آن شدهاند.
سیکس بارل ناشر ادبی در سال 1961 این جایزه را بنیان نهاد، اما در سال 1967 اهدای آن متوقف و سال گذشته دوباره از سرگرفته شد.
فورمنتور، نامش را از شهری در جزیره اسپانیایی مایورکا گرفته که به برگزاری مجامع ادبی شهره بوده است.
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