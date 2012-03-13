کورینتیانس به قرارداد "آدریانو" پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آدریانو در ماه مه سال 2011 از رم به کورینتیانس پیوست اما به دلیل آسیب دیدیگی از ناحیه مچ پا اغلب نیمکت نشین بود. "روبرتو دی آندراده"، مدیر ورزشی باشگاه فوتبال برزیلی، از ناآمده بودن این بازیکن خبر داد. قرارداد آدریانو با کورینتیانس تا ماه ژوئن اعتبار داشت.

"آندراده" در گفتگو با "رادیو گلوبو" اظهار داشت: کورینتیانس هرکاری را برای کمک به آدریانو انجام داد. ما هر آنچه در توانمان بود برای بهبودی این بازیکن انجام دادیم. اما به این نتیجه رسیدیم بهترین کار این است که به قرارداد این بازیکن پایان بدهیم و او هم پذیرفت.

آدریانو پس از تمرین روز جمعه اجازه نداد که او را وزن کنند ضمن اینکه برای غیبت در تمرین روز یکشنبه هم اجازه نگرفت. این موارد باعث شده تا مسئولان کورینتیانس نسبت به عملکرد بازیکنانشان عصبانی شوند.