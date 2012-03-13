اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران گلستانی عضو تیم دانشگاه آزاد اسلامی در رقابتهای والیبال ساحلی تور آسیا و اقیانوسیه، مقام نائب قهرمانی را کسب کردند.

پرویز فرخی و آق محمد سلاق اعضای تیم ملی والیبال ساحلی در قالب تیم دانشگاه آزاد اسلامی در چهارمین دوره رقابتهای والیبال ساحلی تور آسیا و اقیانوسیه به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

در فینال بازیها که بین تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و قزاقستان الف، برگزار شد تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ترکیب پرویز فرخی و آق محمد سلاق 2 بر 1 نتیجه را به حریف خود واگذار کرد و مقام نائب قهرمانی را به دست آورد.

این مسابقات به مدت سه روز در جزیره کیش برگزار شد.

برگزاری کلاس تئوری مربیگری

دوره کلاس تئوری مربیگری درجه سه و دو برای رشته ورزشی کاراته به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان علی آباد کتول و زیر نظر گروه برنامه ریزی، تحقیقات و آموزش این اداره کل برگزار شد.

این دوره به مدت یک هفته در محل پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان مذکور و با حضور 31 نفر شرکت کننده در کلاس مربیگری درجه 3 و 11 نفر در کلاس درجه 2 برگزار شد و در نظر سنجی به عمل آمده دوره های مربوطه بسیار مفید و موثر ارزیابی شد.

جشنواره بازیهای بومی و محلی

به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری جشنواره بازیهای بومی و محلی، غذاهای سنتی و صنایع دسنی ویژه بانوان با حضور شهرستانهای استان برگزار شد.

این مراسم به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری در سالن امام خمینی (ره) گرگان با حضور علاقمندان برگزار شد و بازدید کنندگان ضمن بازدید از غذاهای سنتی کمکهای خود را جهت حمایت از محرومین اهداء شد.

در پایان به شرکت کنندگان لوح و جوائزی با حضور مسئولان استان به رسم یادبود اهداء شد.