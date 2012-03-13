توسعه همکاری های تجاری مالزی و هند/ تجارت 15 میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، "مخریز ماهاتیر" در حاشیه نمایشگاه تجاری هند در مالزی به خبرنگاران گفت: با امضای توافقنامه جامع همکاری های اقتصادی میان دو کشور و برگزاری برنامه های بازرگانی و تجاری دوجانبه حجم مبادلات تجاری میان هند و مالزی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی به مزیتهای نسبی فعالیت اقتصادی و تجاری بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی در مالزی اشاره کرد و گفت: دولت مالزی تسهیلات مناسبی برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران هندی در مالزی ارایه کرده است.

بر اساس این گزارش، حجم مبادلات تجاری میان هند و مالزی در سال 2011 با 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به مبلغ 12.5 میلیادر دلار رسید.