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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

معاون وزیرتجارت بین المللی :

توسعه همکاری های تجاری مالزی و هند/ تجارت 15 میلیارد دلاری

توسعه همکاری های تجاری مالزی و هند/ تجارت 15 میلیارد دلاری

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون وزیر صنایع و تجارت بین الملل مالزی با اشاره به توسعه همکاری های تجاری میان هند و مالزی نسبت به رسیدن حجم مبادلات تجاری دو کشور به 15 میلیارد دلار در سال جاری ابراز اطمینان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، "مخریز ماهاتیر" در حاشیه نمایشگاه تجاری هند در مالزی به خبرنگاران گفت: با امضای توافقنامه جامع همکاری های اقتصادی میان دو کشور و برگزاری برنامه های بازرگانی و تجاری دوجانبه حجم مبادلات تجاری میان هند و مالزی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی به مزیتهای نسبی فعالیت اقتصادی و تجاری بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی در مالزی اشاره کرد و گفت: دولت مالزی تسهیلات مناسبی برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران هندی در مالزی ارایه کرده است.

بر اساس این گزارش، حجم مبادلات تجاری میان هند و مالزی در سال 2011 با 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به مبلغ 12.5 میلیادر دلار رسید.

کد مطلب 1558988

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