استاندار البرز از حضور مردم در استقبال از رئیس جمهوری قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی در این پیام خطاب به مردم استان البرز تصریح کرده است: اینک در آستانه بهار، بهاری دیگر برای البرز و البرزنشینان رقم خورد و حماسه جاودانه دیگری خلق شد. در تداوم شور آفرینی های این دیار در 22 بهمن و 12 اسفند، این بار 21 اسفند برگ زرینی شد بر تاریخ استان البرز سرافراز.

باردیگر مردم این سرزمین در استقبال از فرزند ملت و رئیس جمهور محبوب و عزیزشان و دولت خدمتگزار سنگ تمام گذاشتند و پیوند عمیق خود را با نظام ولائی به نمایش گذاشتند که جای بسی مباهات، امتنان، سپاسگزاری دارد. اینجانب به عنوان خدمتگزار و خادم کوچک مردم استان البرز سجده شکر به آستان احدیت می سایم و به داشتن نظام، ملت و دولتی چنین مکتبی، افتخار می کنم.

لازم می دانم در آستانه سال نو و نوشدن بهار و طبیعت و رویش دوباره همدلی و صمیمت و زیبائی های الهی ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهترین ها برای مردم عزیز استان، از حضور همراه با شعور قاطبه و آحاد و اقشار مردم استان در استقبال از رئیس جمهور محترم و هیأت دولت نهایت سپاسگذاری را داشته باشم.

البرز یکی از امن ترین استان های کشور است

عیسی فرهادی در همایش نیروی انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه توفیقات در همه عرصه ها حاصل نمی شود مگر در سایه امنیت، افزود: در سال 90 که روزهای پایانی آن را پشت سر می گذاریم، استان البرز در همه عرصه ها شاهد توسعه، پیشرفت و جهش های چشمگیر و موفقیت آمیزی بود که بی شک همه اینها در سایه امنیت و آسایشی حاصل شد که کارکنان خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی و ایثارگری خود آن را برقرار کردند.



وی اضافه کرد: جایگاه برقراری و حفظ امنیت یک نظام اسلامی و ولایی با دیگر نظام ها متفاوت و از تقدس خاصی برخوردار است و همانگونه که پلیس امروز نماد امنیت حکومت اسلامی است، می توان به جایگاه، شأن و منزلت بالای خدمت به مردم و برقراری امنیت و آسایش پی برد.

فرهادی یاداور شد: رشد و توسعه حکومت اسلامی در سایه امنیت آن تحقق می یابد و تلاش برای برقراری این امنیت و پاسداری از خون شهدایی که با جانفشانی خود پرچم این مرز و بوم را برافراشته نگه داشتند، به لباس و جایگاه پلیس تقدس می بخشد.

تمهیدات لازم برای ایام نوروز اندیشیده شده است

رئیس ستاد نوروزی شهرستان کرج از اتخاذ تمهیدات اندیشیده شده برای ایام نوروز در این شهرستان خبر داد.



خسرو سرحدی با بیان این مطلب در جلسه ستاد نوروزی شهرستان اظهار داشت: با پیش بینی کمیته های مختلف در ستاد نوروزی شهرستان آمادگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی وجود دارد.



وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان کرج از جمله شهرهایی است که در مسیر مواصلاتی استان های شمالی و غربی کشور قرار دارد در روزهای پایانی سال و ایام نوروز پذیرای حجم وسیعی از مسافران نوروزی است که باید برای این موضوع برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.



این مسئول با اشاره به اینکه تیم های کشیک در ایام نوروز در فرمانداری و سطح ادارات شهرستان مستقر هستند، خاطر نشان کرد: با استقرار تیم های مختلف در مبادی ورودی و خروجی شهرستان علاوه بر ارائه خدمات مختلف به مسافران آمادگی لازم برای موقعیت های بحرانی و حوادث غیرمترقبه نیز وجود دارد.