ایجاد ظرفیتهای جدید منابع آبی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی پیش ازظهر سه شنبه در نشست خبری بیان داشت: بهره برداری از 10 پروژه آب شیرین کن از طریق بخش خصوصی با ظرفیت معادل 22 هزار متر مکعب در شبانه روز و حفر و تجهیز چاههای جدید و تامین آب شرب شهرهای استان از طریق خط محرم از جمله اقدامات این مجموعه در راستای ایجاد ظرفیتهای جدید آبی بوده است.

وی ادامه داد: هم اکنون آبشرب مورد نیاز شهر ها و جزایر استان حدود 3.5 متر مکعب در ثانیه است در حالیکه میزان تولید ما معادل 3.1 متر مکعب در ثانیه است که حدود 400 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم و این کمبود با جیره بندی، نوبت بندی تامین می شود.

مدیر عامل آبفای هرمزگان در خصوص چاش های پیش رو منابع آبی استان گفت: از مجموع 109 حلقه چاه تامین آب شرب شهرها حدود 24 حلقه به کلی خشک شده و 27 حلقه کم آب و یا آب آنها شور شده و فقط 54 حلقه چاه در وضعیت قابل قبولی قرار دارند.

وی افزود: در نتیجه این مشکلات، در حال حاضر 17 شهر استان، شهرهای بندرلنگه، بندرگنگ، بندرخمیر، روئیدر، بستک، جناح، فین، سیریک، قلعه قاضی، تخت، سردشت، سندرک، گوهران، هشتبندی، پارسیان، بیکا و زیاتعلی با کمبود آب مواجه اند که این شرکت برای رفع کمبود آب مطالعات گسترده ای را انجام داده و امید داریم با مساعدت مسئولان ضمن تامین اعتیارات مورد نیاز بتوانیم با ایجاد ظرفیت های جدید کمبود آب شرب این شهرها مرتفع کنیم.

وی مهمترین چالشهای فعلی در بخش آب را استمرار خشکسال و افت کمی و کیفی آبهای سطحی، فرسودگی بیش از حد شبکه های آب و جمعیت روبه تزاید شهرهای استان و ضروت تامین منابع آبی جدید برای این جمعیت عنوان کرد.

پروژه های آبفای هرمزگان در دهه فجر 90

وی در ادامه گفت: در دهه فجر امسال 41 پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتبار بالغ بر 600 میلیون ریال در شهرها و جزایر استان افتتاح و به بهره برداری رسیده است که دو پروژه آن با اعتبار بالغ بر 87 میلیارد ریال شامل احداث آب شیرین کن 500 متر مکعبی شهر درگهان و آب شیرین کن یک هزار و 500 متر مکعبی شهر سوزا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بصورت BOO اجرا شده بود. همچنین با بهره برداری از این پروژه ها بسیاری از مشکلات مردم استان در بخش آب و فاضلاب مرتفع شد و توانستیم حدود 150 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب شهرهای استان اضافه کنیم.

خادمی با اشاره به اینکه در حال حاضر 76 پروژه با اعتباری بالغ بر 720 میلیارد ریال در دست اجرا داریم، عنوان کرد: آبرسانی از سد جگین به شهر جاسک و روستاهای شرق و غرب آن از پروژه های مهم و تاثیرگذار است که تاکنون حدود 270 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده و تکمیل آن نیازمند 130 میلیارد ریال اعتبار است.

خادمی با اشاره به بحث شیرین سازی آب دریا گفت: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب تامین آب شهرهای بندرلنگه، بندرکنگ، فین، جزایر هرمز، لارک، هنگام، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، سوزا، درگهان و لاوان را از طریق شیرین سازی آب دریا و با ظرفیتی بالغ بر 22 هزار متر مکعب بوسیله آب شیرین کن و با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین می نماید و پیش بینی می شود، ظرفیت تولید آب به وسیله آب شیرین کن در سال 91 بالغ بر 60 هزار متر مکعب در روز شود.