واردات کالای خارجی ظلم در حق صنعت کشور است

هادی غنیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برخی قسمت های سیستم بانکی ایران برای صنعت سم است، اضافه کرد: امروزه واردات کالای خارجی برای صنعت کشور ظالمانه است.



وی با بیان اینکه فاتحه سیستم بانکی ایران خوانده شده است، گفت: باید برخی از سیاست های بانک در برابر صنعت و تولیدکنندگان تغییر پیدا کند.



رئیس خانه صنعت، معدن ایران افزود: امروزه متاسفانه خارجی پرستی کالاهای غیر ایرانی در کشور باب شده که استعمار آن را به ما تزریق کرده اند.



غنیمی فرد در خصوص واردات کالاهای چینی که امروزه به کشور بسیار وارد می شود، اضافه کرد: قیمت پایین اجناس کالاهای چینی بهانه است باید جلوی واردات کالا به کشور گرفته شود.