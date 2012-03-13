عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرسش از رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی حق ملت است که از طریق نمایندگان از مسئولان و از جمله وزرا و رئیس جمهور اعمال می‌شود، تصریح کرد: در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس طی فرآیندی 10 پرسش را از رئیس جمهور مطرح کردند.

وی ادامه داد: نمایندگان رئیس جمهور در خلال چند جلسه مفصل به مجلس آمدند و در کمیسیونهای مختلف پاسخ پرسشها را ارائه کردند و در نهایت سوال‌کننده از پاسخ‌های ارائه شده قانع نشدند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت در 12 بهمن پرسشها به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شد که سوال در دستور کار قرار گفت و رئیس جمهور یک ماه فرصت داشت برای پاسخ‌گویی به مجلس بیایند که به طور طبیعی این مهم باید هفته گذشته صورت می‌گرفت، اما به دلیل اینکه این روز توأم با بودجه به فعالیت مجلس و آن هم بعد از تعطیلی هیئت رئیسه برنامه‌ریزی کرد که پرسشهای روز چهارشنبه 24 اسفندماه در دستور و برنامه مجلس قرار گرفته و رئیس جمهور به طور حتم در روز احضار شده به مجلس می‌آیند.

وی افزود: نمایندگان 10 سئوال از رئیس جمهور پرسیده‌اند که جوابها به طور حتم باید مرتبط با سوالات مطرح شده باشد.

حیدرپور در ادامه با بیان اینکه مسئله اصلی و مهمی که مورد پرسش قرار گرفته مباحثی است در ارتباط با قانون گریزیهای رئیس جمهور و اجرا نکردن قوانین مصوبی که به وی ابلاغ شده و به طور طبیعی برداشت بنده این است که با پاسخ رئیس جمهور به سوالات نمایندگان تنویر افکار عمومی تقویت می‌شود، اظهار داشت: نوع نگاه و نوع نگرش در سوال از رئیس جمهور سیاسی نیست و بیشتر پیرامون قانون پذیری و اطاعت از قانون توسط رئیس جمهور است.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه این نخستین بار است در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی رئیس جمهور مورد پرسش قرار می‌گیرد، می‌توان از آن به عنوان یک حسن اقدام و فتح بابی است که بعد از این روسای جمهور این آمادگی را داشته باشند که در برابر هر اقدام غیرقانونی و یا انجام ندادن قانونهای ابلاغی ممکن است از طرف نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت شریف و بزرگوار ایران مطلع باشند که سوال از رئیس جمهور به منزله پرسش‌های مردم است و ایشان باید پاسخگو باشند.

وی در ادامه اضافه کرد: فکر می‌کنم هیئت رئیسه مجلس این آمادگی را دارند که اگر پاسخ‌های مناسبی از رئیس جمهور شنیدیم تصمیم منطقی را بگیرد و چنانچه رئیس جمهور در زمان پاسخ به سوالات خواستند طفره بروند و یا خارج از موضوع مسئله‌ای را مطرح کنند به طور طبیعی رئیس جلسه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.