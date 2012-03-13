در گفتگو با مهر اعلام شد: امتیاز جذب هیأت علمی برای نخبگان

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: در فراخوان دوم جذب هیأت علمی 310 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور در سامانه جذب وزارت علوم اعلام نیاز کردند و بیش از 15 هزار نیاز از سوی این دانشگاهها بارگذاری شده است.

وی با اشاره به ثبت نام کنندگان جذب در این فراخوان گفت: بیش از 21 هزار متقاضی جذب هیأت علمی ثبت نام و تا این لحظه 15 هزار نفر هم تعیین اولویت کرده اند و در این روزهای آخر سایرین هم باید تعیین اولویت کنند.

این مقام مسئول در وزارت علوم تاکید کرد که تا شهریورماه سال آینده امکان ثبت نام دیگری در جذب هیأت علمی وجود نخواهد داشت و متقاضیان باید هر چه زودتر تعیین اولویت و ثبت نام خود را تکمیل کنند.

به گفته رئیس مرکز جذب وزارت علوم داوطلبان می توانند 2 اولویت آموزشی و1 پژوهشی داشته باشند در حالیکه بر اساس مصوبه هیأت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای افراد تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان، این متقاضیان می توانند 2 اولویت آموزشی و 2 اولویت پژوهشی داشته باشند.