آغاز بازبینی آثار بخش تئاتر خیابانی تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صابری، پیام عزیزی و سامان خلیلیان بازبینی آثار متقاضی حضور در بخش تئاتر خیابانی جشنواره پانزدهم تئاتر دانشگاهی ایران را بر عهده دارند. این گروه ارزیابی 66 فیلم اجراهای خیابانی متقاضی حضور در جشنواره را آغاز کرده‌اند.



پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت‌ماه سال 91 با دبیری حمید مرادویسی در تهران برگزار می‌شود.