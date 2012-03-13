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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

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آغاز بازبینی آثار بخش تئاتر خیابانی تئاتر دانشگاهی

آغاز بازبینی آثار بخش تئاتر خیابانی تئاتر دانشگاهی

مرحله بازبینی آثار متقاضی حضور در بخش تئاتر خیابانی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صابری، پیام عزیزی و سامان خلیلیان بازبینی آثار متقاضی حضور در بخش تئاتر خیابانی جشنواره پانزدهم تئاتر دانشگاهی ایران را بر عهده دارند. این گروه ارزیابی 66 فیلم اجراهای خیابانی متقاضی حضور در جشنواره را آغاز کرده‌اند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت‌ماه سال 91 با دبیری حمید مرادویسی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1559142

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