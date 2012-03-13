هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی شب عید وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی امروز سه شنبه در جلسه اعضای کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی گفت: هیچ نگرانی نسبت به تامین کالا در این استان وجود ندارد و در ایام شب عید و روزهای پایانی سال که میزان مصرف بیشتر می شود، کالاها به میزان کافی در اختیار مردم قرار دارد.

مدیرکل بازرگانی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه تدابیر لازم برای تنظیم بازار در سطح این استان صورت گرفته است، افزود: برخی تغییرات قیمتی ناشی از نوسان نرخ ارز به سرعت مدیریت می شود و از این حیث مشکلی وجود ندارد.

وی با اصولی خواندن تاکیدات مقام های مسئول استان مبنی بر افزایش نظارت و کنترل کامل بازار، آن را عامل کاهش میزان تخلفات صنفی دانست و افزود: در عین حال سامانه تلفن 124 آماده پاسخگویی به مردم برای بیان نظر، انتقادها و شکایات است و درصورت بروز تخلف، بلافاصله رسیدگی می شود.

به گفته وی، علاوه بر نظارت های روزانه که به شکل معمول توسط بازرسان سازمان بازرگانی صورت می گیرد، گشت های مشترک با اداره کل تعزیرات و بازرسی انجام می شود که این میزان نظارت، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه برابر رشد دارد.

نجفی ادامه داد: هر سال در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا که درآستانه سال نو برگزار می شود، مواد پرمصرف و سایر کالاهایی که متقاضی بیشتری دارند، با همکاری بخش خصوصی و اصناف عرضه می شود و امسال نیز این نمایشگاه ها در تمام شهرستان های آذربایجان شرقی و در قالب هزار و 200 غرفه دایر است.

دبیر کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی افزود: اصناف متعهدند که نسبت به نحوه عرضه کالا در نمایشگاه ها مراقبت داشته باشند و اجناس را با تخفیف 10 تا 25 درصد به فروش برسانند.

در این جلسه، نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرگانی، رئیس سازمان جهادکشاورزی و مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت به ترتیب گزارش هایی جداگانه از تامین ارز واردات، وضعیت خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات و همچنین برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم پایان سال، وضعیت پیش بینی تولید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز و مسایل آرد، نان و سبوس در سال 91 ارائه کردند.