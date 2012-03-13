ستاد اسکان برای استقبال از مهمانان نوروزی در شهریار آماده است

حکمعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره آموزش وپرورش شهریار با همکاری فرمانداری این شهر دو مدرسه را برای اسکان مسافران در نظر گرفته است که پیش بینی می شود با توجه به آمار سال گذشته جوابگوی نیاز مسافران باشد.

نجفی عنوان کرد: این دو مدرسه شامل تجهیزاتی از قبیل تلویزیون، یخچال، گاز، آبگرمکن، پتو و سیستم گرمایشی، قران، مهر، سجاده و ... است.

این مسئول یادآور شد: مدارس در نظر گرفته شده ظرفیت پذیرش 10 خانوار به طور همزمان را دارند که با توجه به عبوری بودن این شهر و آمار مسافران سال گذشته کافی است.

وی افزود: مدارس دیگری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش تعداد مسافران از آنها استفاده خواهیم کرد و تمام توان خود را در جهت رفاه مهمانان عزیز به کار خواهیم بست.



غیبت دانش آموزان در دو روز پایانی سال موجه است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از موجه بودن غیبت دانش آموزان در روزهای 27 و 28 اسفند خبر داد.

نجفی اظهار داشت: دانش آموزان می توانند با توجه به برنامه ریزی خانواده ها برای تعطیلات نوروز در دو روز پایانی اسفند در مدارس حضور نیابند اما مدارس دایر و معلمان و دبیران موظف به حضور در مدرسه و تشکیل کلاس برای دانش آموزان حاضر می باشند.

این مسئول عنوان کرد: همکاران ما از جمله معاونین در اداره آموزش و پرورش به صورت کشیک در ایام نوروز، همه روزه پاسخگوی نیاز شهروندان هستند.

وی همچنین با اشاره به تکالیف دانش آموزان در ایام نوروز گفت: برای دانش آموزان مقطع ابتدایی پیک های نوروزی در نظر گرفته شده است که سعی ما بر این بوده است که این پیک ها محدود به کتب مدرسه نشود بلکه مسائل فرهنگی، تربیتی، علمی و ... رانیز در خود جای دهد.