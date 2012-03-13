برگزاری نشستهای تخصصی نماز در شوشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای تخصصی نماز با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز در حوزه علمیه شوشتر برگزار شد.

حجت الاسلام شهریاری در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت والای نماز در دین اسلام و همه ادیان الهی، خواستار توجه بیشتر به این واجب شرعی در جامعه شد.



در ادامه این نشست حجت الاسلام عجمی از اساتید مرکز تخصصی نماز قم به ارائه راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به نماز پرداخت.



همچنین تنی چند از حاضران به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون راههای بهتر اقامه نماز در بین مردم وبالاخص جوانان و نوجوانان پرداختند.



برگزاری آزمون تربیت مربی قرآن کریم درامیدیه

همچنین آزمون دوره تربیت مربی قرآن کریم ویژه برادران با حضور 30 نفر شرکت کننده درشهرستان امیدیه برگزار شد.



آزمون دوره تربیت مربی قرآن کریم ویژه برادران با حضور 30 نفر شرکت کننده درشهرستان امیدیه برگزار شد.



سیده لیلا فرخ نیا کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان امیدیه در این خصوص اظهار داشت: این دوره با هدف تربیت نیروی متخصص قرآنی برگزار شده و به افرادی که در آزمون این دوره حد نصاب نمره را کسب کننده مدرک مربی گری اعطا خواهد شد.



وی تصریح کرد: این دوره در 20 جلسه و با استفاده از اساتید درون استانی و برون استانی برگزار شد.



برگزاری همایش تقدیر و تجلیل از ائمه جماعات مساجد ماهشهر

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر از برگزاری همایش تقدیر از ائمه جماعات مساجد این شهرستان خبر داد.



سید علی رضوی گفت: روحانیت در زمان انقلاب در صف اول جهاد حضور داشته و حضور همیشگی آنها در عرصه های مختلف نشانه بصیرت آنهاست.



رضوی در ادامه تصریح کرد: این همایش به منظور تقدیر و تشکر از فعالیت فرهنگی، دینی روحانیت ائمه جماعات مساجد در شش ماهه دوم سال جاری است.



در پایان این همایش از 60 نفر از ائمه جماعات مساجد شهرستان ماهشهر تقدیر به عمل آمد.



برگزاری دوره آموزشی تکمیلی مهدویت در ماهشهر

دومین دوره آموزشی تکمیلی مهدویت ویژه اقشار تاثیر گذار به مدت دو روز در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ماهشهر برگزار شد.



حجت الاسلام رضوی افزود: این دوره آموزشی مکمل دوره مقدماتی مهدویت و ویژه مدیران و مربیان مراکز و موسسات قرآنی سطح شهرستان برگزار شد.



وی افزود: در این دوره که به عنوان دوره تکمیلی شماره یک مهدویت با عنوان درسنامه مهدویت و با استادی حجت الاسلام رجبی اعزامی از پژوهشکده مهدویت قم برگزار شد 80 نفر شرکت کردند.



حجت الاسلام رجبی در این دوره به بحث حول محور اندیشه موعود در ادیان ابراهیمی، مهدویت در قرآن، مهدویت از نگاه اهل سنت و انحراف در مهدویت پیش از ولادت مهدی(عج) پرداخته و در بخشی از سخنان خود گفت: در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قیام کنند، پیروز و موفق خواهند بود و سر انجام وارث زمین و حکومت آن خواهند شد.



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر زمان آزمون پایان دوره را 13 اسفندماه اعلام کرد. دوره مقدماتی مهدویت در آذرماه سال جاری برگزار شده است.