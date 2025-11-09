اولین دوره مقدماتی معارف مهدویت در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره کاربردی معارف مهدویت ویژه طلاب، فرهنگیان و فعالان فرهنگی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و بنیاد مهدویت در شهرستان دیلم برگزار شد.

مدرس این دوره عصر یکشنبه در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی، گفت: مهدویت عقیده اسلامی و مشترک بین همه مذاهب است که قرآن کریم و روایات فریقین بر آن تاکید فراوان دارند.

استاد رضوی دشتی افزود: در اسلام، مردم به اعتقاد به خدا و پیامبر (ص) و سپس جانشینان پیامبر دعوت شده‌اند و امام مهدی (عج) اخرین جانشین رسول خداست که هر مسلمانی مکلف است پس از شناخت ایشان، امامتش را بپذیرد و مطیع حضرت باشد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه شناخت امام زمان (ع) راه معرفت الهی و لازمه ایمان درست به خدا و نبوت است، گفت: دشمنان اسلام تلاش می‌کنند با عقیده مهدویت که راهبردی اساسی پیشرفت همه جوامع بشری است، مقابله کنند لذا از مهم‌ترین وظایف ما، گسترش فرهنگ مهدویت و توجه به شبهات مربوط به ان است.

این دوره دو روز با شرکت بیش از ۲۰ نفر از مبلغات، فرهنگیان و فعالان فرهنگی در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.