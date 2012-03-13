چهارشنبه سوری؛ روز شادی یا غم

به گزارش خبرنگارمهر، از زمان کشف آتش تاکنون آتش برای بشر اهمیت بسیاری داشته و ایرانیان باستان همچون سایر اقوام آتش را مظهر پاکی، طراوت، تندرستی و سلامتی می دانستند بر همین اساس در آخرین چهارشنبه سال آتش روشن کرده و گرد آن به جشن و پایکوبی می پرداختند اما درباره این که چرا به این جشن در دوره سامانیان جشن سوری می گفتند باید گفته شود "سوری" واژه پهلوی و به معنای سرخ و آتشین رنگ است و ایرانیان برای سلامتی و تندرستی خود و همچنین استقبال از نوروز این جشن را برپا می کردند.

چهارشنبه سوری بعد ا ز اسلام و درمیان شیعیان دارای صبقه دینی است به گونه ای که براساس برخی از روایت های دینی گفته می شود زمانی که مختار از زندان آزاد شد و می خواست برای خونخواهی امام حسین قیام کند برای تشخیص شیعیان دستور داد کسانی که شیعه هستند با روشن کردن آتش بر بام خانه های خود به نوعی بیعت خود را با او اعلام کنند که این روشن کردن آتش مصادف با آخرین چهارشنبه سال بود.

کوزه شکستن برای دوری مشکلات از خانه ها، قاشق زنی برای برآورده شدن حاجات، برافروختن آتش برای شفای بیماران و برآورده شدن حاجت ها از جمله آداب چهارشنبه سوری است.

چهارشنبه سوری به نوعی تمنای حاجت از خداوند بوده و در شاهنامه فردوسی در داستان سیاوش گذر از آتش نشانه پاکدامنی است ولی در حا ل حاضر شاهد تحریف بسیاری از آیین های ایران باستان از جمله چهارشنبه سوری هستیم به گونه ای که نه تنها این جشن در حال حاضر نماد تمنای سلامتی و حاجت از خداوند نیست بلکه به خاطر تحریف، عامل بروز بلایای زیادی برای مردم شده است.

در این گزارش با بیان حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در چهارشنبه سوری سعی کردیم به خانوادها اطلاع رسانی کرده و آنهارا از خطراتی که در کمین فرزندانشان است آگاه کنیم.

سوختگی درجه سه شایع ترین نوع سوختگی در حوادث چهارشنبه سوری است

آتش نشان بیرجندی، سوختگی درجه سه را شایع ترین نوع سوختگی حوادث چهارشنبه سوری و غیرقابل درمان عنوان کرد.

عباس علی آبادی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهاردشت: رعایت نکردن نکات ایمنی و استفاده از مواد منفجره و آتش زای غیر استاندارد در ایام چهارشنبه سوری باعث شده که خانواده ها نه تنها سرمایه مادی خود را از دست بدهند بلکه گاهی اوقات موجب بروز خسارت جانی غیر قابل جبرانی شده است.

وی افزود: سوختگی های ناشی از ترقه بازی از نوع درجه سه بوده و بهبود آن نیز به کندی است و اثرات آن برای همیشه بر پوست انسان باقی می ماند.

آتش نشان بیرجندی با بیان این که با رعایت نکات ایمنی می توانیم بدون آتش سوزی چهارشنبه سوری خوبی داشته باشیم به جوانان توصیه کرد سرمایه جانی خود را برای یک شب خوشگذارانی بیهوده از دست ندهند.

علی آبادی یادآورشد: زندگی چیزی است که یک بار به انسان داده می شود پس بهتر از این سرمایه استفاده خوبی کنیم و با استفاده ازمواد منفجره غیر استاندارد عید را به کام خود و سایرشهروندان تلخ نکنیم.

بهای استفاده از مواد منفجره غیر استاندارد بینایی و چشمان من بود

دانش آموز بیرجندی بهای استفاده از مواد منفجره غیر استاندارد را چشمان و از دست دادن بینایی خود برای همیشه عنوان کرد.

مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در مراسم چهارشنبه سوری به تبعیت از دوستان خود اقدام به ساخت مواد منفجره می کند که به دلیل غیر استاندارد بودن این مواد در اثر انفجار بینایی خود را برای همیشه از دست می دهد.

وی افزود: اگر او نیز مانند بقیه نکات ایمنی را رعایت می کرد در حال حاضر نیاز به خواندن درس با خط بریل نداشت و دنیای او برای همیشه تاریک نمی شد.

دانش آموز بیرجندی تصریح کرد: انسان به خاطر یک خوشگذرانی کاذب و زودگذر نباید سلامتی خود و دیگران را به خطر اندازد و این مهم ترین درسی است که او ازعدم رعایت نکات ایمنی در چهارشنبه سوری گرفته است.

احمدی یادآورشد: مهم ترین توصیه او به هم سن و سال هایش این است که با رعایت نکات ایمنی عید خوشی را در کنار خانواده خود سپری کنند.

15درصد از حادثه دیدگان چهارشنبه سوری جوانان در حال آتش بازی هستند

پرستار بیرجندی گفت: بیش از 15درصد از حادثه دیدگان حوادث در چهارشنبه سوری را جوانان در حال آتش بازی هستند.

مریم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته بیش از هزار 600 نفر در اثر آتش بازی دچار حادث شده اند که سوختگی درجه سه شایع ترین سوختگی درمیان این افراد است.

وی افزود: افزادی که دچار سوختگی درجه سه شده اند برای همیشه طروات پوست وبسیاری از اندام بدن خود را دراثر سوختگی از دست داده اند که باتوجه به قرارداشتن این افراد در سنین جوانی و نوجوانی در زندگی خود دچار مشکلات فراوان می شوند.

پرستار بیرجندی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که آموزش به جوانان، خانواده و مسئولان بهترین روش مقابله با خطرات ناشی از چهارشنبه سوری است.

علیزاده یادآورشد: آمار سوختگی های ناشی از چهارشنبه سوری هر ساله در حال افزایش است و این درحالی است که در برخی موارد کسانی آتش بازی می کنند موجب آسیب به سایر افراد می شوند به گونه ای که هشت درصد از آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه سوری عابران و رهگذران هستند.