https://mehrnews.com/x3cHwg ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6904063 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۹ صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6904063 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید اقامه نماز استغاثه به ساحت امام زمان (عج) و اجتماع حماسی مردم خمین صد و پنجاهمین اجتماع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری ۱۵۴ شب حضور وحدتآفرین و پرشور مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری دیار آفتاب؛ تبلور صد و پنجاهمین شب حماسه و مقاومت تداوم حضور حماسی مردم و عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) در خمین برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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