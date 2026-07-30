  1. استانها
  2. مرکزی
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۹

صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری

صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری

اراک- در این ویدئو صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم‌ دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6904063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها