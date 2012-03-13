جمعیت ایران رو به سالمندی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی روز سه شنبه در نشست خبری هفته سلامت افزود: طبق تعریف WHO‌ اگر در کشوری میزان گروه سنی بالای 65 سال بین 4 تا 7 درصد باشد آن کشور رو به سالمندی و اگر بین 14 تا 20 درصد باشد آن کشور سالمند تلقی می‌شود و اگر بیش از 20 درصد باشد آن کشور سالخورده است.

وی با تاکید بر ایجاد گفتمان توجه به قشر سالمند و نیازها و بیماری‌های آنها توسط رسانه‌‌ها در جامعه گفت: در ایران 12 درصد جمعیت در سال 1365 سالمند بودند که هم‌اکنون این میزان به 29 درصد رسیده است که این امر نشان از اهمیت توجه به این قشر را دارد.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: وضعیت سنی جمعیت دنیا در سال 2007 متشکل از 5/10 درصد سالمند بود که در سال 2050 این میزان به 5/21 درصد می‌رسد طبق بررسی‌ها در ایران نیز 3/7 درصد از جمعیت کشور در سال 1385 سالمند بودند.

دبیر ستاد هفته سلامت خاطرنشان کرد: تا 5 سال آینده جمعیت بیش از 60 سال دنیا از جمعیت کمتر از 5 سال پیشی می‌گیرد و تا سال 2050 جمعیت بالای 60 سال از جمعیت کمتر از 14 سال پیشی خواهد گرفت.

آقاجانی با اعلام اینکه رشد جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه طی سال‌های آتی بیش از سایر کشورها خواهد بود گفت: روند رو به رشد افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در این کشورها از جمله کشور ایران توجه بیش از پیش به سالمندان را گوشزد می‌کند.

